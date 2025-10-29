Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής «ανίερη συμμαχία» κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με στόχο - όπως είπε - να περιοριστεί η φωνή της «πραγματικής αντιπολίτευσης».

Επικεντρώθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων και στην επικείμενη τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής για τον λεγόμενο «χρονοκόφτη», κάνοντας λόγο για «βολική άδεια Βουλή».

Πανδαιμόνιο στην Βουλή

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την κ. Κωνσταντοπούλου «την πιο κακιά και απαίσια γυναίκα που έχει περάσει ποτέ από το ελληνικό κοινοβούλιο».

Προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά εάν επαναλάβει τον χαρακτηρισμό ότι είναι «θαυμαστής του Γκέμπελς».

Ο κ. Γεωργιάδης υπερασπίστηκε την αλλαγή στον Κανονισμό, σημειώνοντας ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο χρόνος ομιλίας τηρείται αυστηρά. Κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου ότι «καταχράται τον χρόνο» και «ασκεί μπούλινγκ στο κοινοβούλιο».

Ο υπουργός κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι προσέβαλε τη μνήμη θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, χωρίς - όπως είπε -να ζητήσει συγγνώμη από τις οικογένειες.

Την εκτροπή της συζήτησης σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, ζητώντας συγγνώμη από τους μαθητές που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση και καλώντας τον υπουργό να ανακαλέσει τους χαρακτηρισμούς.

Αναφορές σε Γεροβασίλη και Μπακογιάννη

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την αντιπρόεδρο της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, ότι υπερασπίστηκε την Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ συνέδεσε την κ. Μπακογιάννη με παλαιότερες υποθέσεις και με «σεξιστικές επιθέσεις» εναντίον της.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, με το οποίο εγκρίθηκε η άρση της δικής της ασυλίας, αλλά απορρίφθηκε το αίτημα για την Λιάνα Κανέλλη. Υποστήριξε ότι η ΝΔ «κάλυψε» την κ. Κανέλλη, ενώ η ίδια στοχοποιείται για τη δράση της.