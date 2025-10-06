Γεωργιάδης για αίτημα Ρούτσι: «Η Δικαιοσύνη βρήκε τον τρόπο»

Χαρούμενος δηλώνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σε ανάρτησή του σχολιάζει την απόφαση να γίνει δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι που κάνει απεργία πείνας για 22 μέρες.

Επίσης τονίζει ότι «η Δικαιοσύνη, βρήκε τον τρόπο και να γίνει δεκτό το δίκαιο αίτημα του πατέρα για τις τοξικολογικές και να μήν καθυστερήσει η έναρξη της Δίκης».

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που η Δικαιοσύνη, την οποία όλοι μας έχουμε καθήκον να εμπιστευόμαστε, βρήκε τον τρόπο και να γίνει δεκτό το δίκαιο αίτημα του πατέρα για τις τοξικολογικές και να μήν καθυστερήσει η έναρξη της Δίκης! Όλα έγιναν όπως έπρεπε! Το σχέδιο για αναβολή δεν πέρασε και όσοι συγγενείς έχουν αμφιβολίες θα λάβουν τις απαντήσεις που θέλουν, χωρίς να αδικηθούν εκείνοι οι γονείς που δεν ήθελαν άλλη καθυστέρηση. Δεν χρειάζεται να αμφισβητούμε κάθε φορά ο ένας τις προθέσεις του άλλου, καλοπιστία μεταξύ μας και λιγότερη τοξικότητα».

Είμαι πολύ χαρούμενος που η Δικαιοσύνη, την οποία όλοι μας έχουμε καθήκον να εμπιστευόμαστε, βρήκε τον τρόπο και να γίνει δεκτό το δίκαιο αίτημα του πατέρα για τις τοξικολογικές και να μήν καθυστερήσει η έναρξη της Δίκης! Όλα έγιναν όπως έπρεπε! Το σχέδιο για αναβολή δεν πέρασε… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 6, 2025