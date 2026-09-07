Γεωργιάδης για αναφορές Μητσοτάκη στον Τσίπρα: «Δεν έχει κάνει rebranding - Το ΠΑΣΟΚ δεν τραβάει»

Τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ, κλίθηκε να σχολιάσει ο Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως αρχικά ανέφερε «δεν αναφέρθηκε τόσες πολλές φορές. Ο Μητσοτάκης μίλησε παραπάνω από μια ώρα και στην αντιπολίτευση αναφέρθηκε το τελευταίο πεντάλεπτο».

Όπως σχολίασε η δημοσιογράφος του Action 24 «του αφιέρωσε και τραγούδι».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέχισε λέγοντας ότι «ο Μητσοτάκης μίλησε για το όραμα της επόμενης τετραετίας, για το ποια μέτρα θα δώσει στον καθένα πώς θέλει να λειτουργήσει το κράτος, ποιο θέλει να είναι το όραμα του 2030. Ε, το τελευταίο πεντάλεπτο είπε και κάτι για τον Αλέξη».

Η δημοσιογράφος απαντώντας στα λεγόμενα του κύριου Γεωργιάδη αναφέρει ότι «Ε όχι και κάτι. Του αφιέρωσε τραγούδι, αναφέρθηκε στο rebranding. Αναφέρθηκε περισσότερες φορές απ' ότι στον Νίκο Ανδρουλάκη».

«Μα δεν υπάρχει rebranding» ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, συμπληρώνοντας ότι ο Αλέξης του 2026 είπε ότι είχε πει το 2015, εγώ δεν είδα καμία διαφορά. Πάλι κουβέντα για να ανοίγουμε τις θυρίδες, πάλι να τα πάρουμε από τους υπερπλούσιους. Ποια διαφορά έχει από το παρελθόν».

Ερωτηθείς γιατί δεν αναφέρθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη είπε ότι «Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μεγάλος ασθενής. Δεν τραβάει. Επειδή δεν τραβάει εμφανίστηκε ο Τσίπρας. Το γεγονός ότι δεν τραβάει το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί μια συνολική ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα. Δεν δημιουργεί εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης. Δεν δημιουργεί εναλλακτικό πόλο συγκυβέρνησης. Γενικά είναι σαν να μην υπάρχει.