Γεωργιάδης για γιατρό που ζήτησε «φακελάκι»: «Μην υποκύπτετε σε εκβιασμούς»

Ανάρτηση για τον γιατρό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου που συνελήφθη, καθώς ζήτησε «φακελάκι» από ασθενή, έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία», σημειώνει ο υπουργός μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη: «Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ!

Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία. Μήν δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλετε αμέσως. Μήν φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».

