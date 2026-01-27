Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Ακροδεξιά η ανάρτησή της, έχουμε πληρώσει τους διχασμούς με αίμα»

Σκληρή κριτική άσκησε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε βάρος της Μαρίας Καρυστιανού, με αφορμή την ανάρτησή της για την συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, κλήθηκε να σχολιάσει την ανάρτηση της κ. Καρυστιανού την οποία αποκάλεσε «ακροδεξία»: «Έχω πει ότι αν η Καρυστιανού μιλάει πολιτικά κάθε μέρα θα κάνει πολύ καλό σε μας», είπε αρχικά ο υπουργός.

«Η κ. Καρυστιανού έχει ακροδεξιό πρόσωπο και η ανάρτησή της ήταν εντελώς ακροδεξιά. Μόνο για εθνικές προδοσίες δεν λέει ακόμα... Έχουμε πληρώσει τέτοιους διχασμούς με αίμα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Αν ένα κυβερνητικό πεδίο έχει αδικηθεί περισσότερο από την κοινή γνώμη περισσότερο από κάθε άλλο, είναι η εξωτερική πολιτική».

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η τακτική της κυβέρνηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αυτή «των ήρεμων νερών» είναι αυτή που επιθυμούν οι περισσότεροι Έλληνες.

«Θα επιθυμούσε κάποιος Έλληνας να βάλουν οι δύο χώρες τους στόλους τους στο Αιγαίο και να τσακώνονται όλο το καλοκαίρι όπως το 2020;»,διερωτήθηκε ο υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού, στην άναρτησή της είχε τονίσει ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ποια ζητήματα έχουν τεθεί στην ατζέντα της συνάντησης, ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητά της. Σε μια περίοδο όπου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένουν σύνθετες και ευαίσθητες, η διαφάνεια θεωρείται κρίσιμη.