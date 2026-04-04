Γεωργιάδης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ρουσφέτι του 5ου π.Χ. αιώνα και «πυρά» κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως

Σε μια παρέμβαση που αναμένεται να συζητηθεί, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε για τις καταιγιστικές εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action24, ο κ. Γεωργιάδης επιχείρησε να ισορροπήσει ανάμεσα στην αναγνώριση του προβλήματος και την κατά μέτωπο επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο υπουργός διαχώρισε τις δικογραφίες, κάνοντας λόγο για περιπτώσεις που είναι «εμφανώς γελοίες» αλλά και για κάποιες που κρίνονται ως «πιο σοβαρές». Παράλληλα, εξήρε τη στάση του Πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντας «γενναία» την απόφαση να τραβηχτεί μια «κόκκινη γραμμή», αφήνοντας τη Δικαιοσύνη και τη Βουλή να αποφανθούν για τα πολιτικά πρόσωπα.

Απαντώντας στις επικρίσεις για το πελατειακό κράτος, ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε την «υποκρισία» της αντιπολίτευσης:

«Μπορώ να σας πω ρουσφέτια από τον 5ο π.Χ αιώνα. Η κυβέρνησή μας έχει καταπολεμήσει πάρα πολύ το ρουσφέτι, στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προλάβαμε να το κάνουμε, το κάνουμε τώρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το πλέον αμφιλεγόμενο σημείο της συνέντευξης ήταν η κριτική του προς την Ευρωπαία Εισαγγελέα, κ. Παπανδρέου. Ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για τον τρόπο διαβίβασης των δικογραφιών, υποστηρίζοντας ότι η τμηματική αποστολή τους (ανά μήνα) συνιστά πολιτική παρέμβαση.

«Είναι σα να κρατάει τη χώρα, το πολιτικό σύστημα όμηρο», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, διερωτώμενος γιατί οι υποθέσεις δεν εστάλησαν όλες μαζί ως «πακέτο», ώστε να μην προκαλείται διαρκής πολιτική αναταραχή.