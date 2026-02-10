Γεωργιάδης για τα Τέμπη: «Άλλο αν έγινε λάθος στην διαχείριση του χώρου - Άλλο συγκάλυψη»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε με νέα ανάρτηση για το δυστύχημα στα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες περί συγκάλυψης, παράνομου φορτίου και προστασίας λαθρεμπόρων έχουν πλέον καταρριφθεί.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρεται σε «εμπειρογνώμονες της πλάκας» που, όπως λέει, πριν από έναν χρόνο εμφανίζονταν καθημερινά στα κανάλια υποστηρίζοντας ότι η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε παράνομο φορτίο.

Πριν από ένα έτος, το 80% του Ελληνικού Λαού πίστευε ότι στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρξε συγκάλυψη. Η συγκάλυψη είχε γίνει υποτίθεται διότι η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε τόνους παράνομου λαθραίου φορτίου και ο Μητσοτάκης ήθελε να προστατεύσει τον λαθρέμπορο διότι ήταν φίλος… https://t.co/6t4Z7YKvq4 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 10, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ένα χρόνο μετά έχει αποδειχθεί ότι όλα αυτά ήταν ψέματα», ενώ σημειώνει ότι κανένας από όσους προέβαλαν τις καταγγελίες δεν έχει δηλωθεί ως μάρτυρας στη δίκη. Παράλληλα, αναφέρεται στα τέσσερα βίντεο που περιλαμβάνονται στη δικογραφία — τρία του ΟΣΕ και ένα από κατάστημα στη Λεπτοκαρυά — τα οποία, όπως υποστηρίζει, έχουν πιστοποιηθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και τους πραγματογνώμονες.

Ο Γεωργιάδης τονίζει ότι τα βίντεο «είναι γνήσια 100%» και δεν δείχνουν κανένα παράνομο φορτίο στο σημείο όπου επί τρία χρόνια κάποιοι υποστήριζαν ότι υπήρχε. Επισημαίνει επίσης ότι δεν έχει κατατεθεί καμία μήνυση κατά της ΕΛ.ΑΣ. ή των πραγματογνωμόνων από όσους αμφισβητούσαν τη γνησιότητα των υλικών.

Κλείνοντας, ο υπουργός διαχωρίζει τα λάθη στη διαχείριση της τραγωδίας — όπως η βιαστική μεταφορά υλικού και η οργή των συγγενών που εντόπισαν οστά σε λάθος χώρο — από την έννοια της συγκάλυψης, υποστηρίζοντας ότι «πολλά λάθη μπορεί να συνέβησαν και να ζητήσουμε χίλια συγγνώμη, άλλο όμως η συγκάλυψη».