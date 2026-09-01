Γεωργιάδης για το ζήτημα με τον ΕΟΠΥΥ: «Σπάει ρεκόρ η ελαφρότητα όσων θέλουν να ρίξουν τον Μητσοτάκη»

Ανάρτηση σχετικά με την υπόθεση για την τοποθέτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ πρόβλεψης για μια τρίτη επιλογή, πέραν των δύο φύλων, έκανε ο αρμόδιος υπουργός, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν είχε αντιληφθεί τι είχε συμβεί και εξηγεί ότι ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας ανάδοχος του ΕΟΠΥΥ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO, το είχε κατασκευάσει κατά αυτό τον τρόπο.

Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρει ότι ζήτησε άμεσα να αλλάξει και άλλαξε αυτή η επιλογή «όχι διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στη χρήση φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας».

Ο κ. Γεωργιάδης κατηγορεί όσους προκάλεσαν το θόρυβο γύρω από το θέμα ότι θέλουν «με κάθε τρόπο να ρίξουν την κυβέρνηση» και η «ελαφρότητά» τους «θα σπάσει κάθε ρεκόρ».

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας έχει ως εξής:

«Μέχρι τις Εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα σπάσει κάθε ρεκόρ.

Πάμε να δούμε με την σειρά το τι έγινε σήμερα.

Πράξις πρώτη: η Εφημερίδα «Εστία» ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι δουλειά μίας εφημερίδος, ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στους ασθενείς προβλεπόταν, πλην των δύο φύλων και μία τρίτη επιλογή ενός «ακαθορίστου». Να σας πω την αλήθεια δεν το είχα αντιληφθεί, δεν βλέπω σε όλες τις λεπτομέρειες τις εκατοντάδες πλατφόρμες που έχουμε, και όταν είδα το πρωτοσέλιδο το πρωί ζήτησα να ενημερωθώ. Απεδείχθη ότι ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας ανάδοχος του ΕΟΠΥΥ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO το είχε κατασκευάσει κατά αυτό τον τρόπο. Έδωσα αμέσως εντολή να αλλάξει, όχι διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στην χρήση Φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Τώρα που μιλάμε η πλατφόρμα έχει ήδη αλλάξει. Δεν υπήρχε κανένα ιδεολογικό ζήτημα εδώ δικό μου ή της Κυβερνήσεως, αλλά η εφημερίδα που μας αντιπολιτεύεται έκανε την δουλειά της. Τους ευχαριστώ για την ενημέρωση που οδήγησε στην διόρθωση.

Πράξις δεύτερη: στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς στον οίστρο της δημιουργίας του κόμματος του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μία σκληρή ανακοίνωση ότι «να αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας…» όχι αγαπημένε μου Πρόεδρε ένα λάθος έγινε διορθώθηκε ψυχραιμία.

Πράξις τρίτη: έως ότου προλάβω να κάνω την διόρθωση, να εκδοθεί το σχετικό Δελτίου Τύπου του ΕΟΠΥΥ και να ξεκαθαρίσω το θέμα, πρόλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος να βγάλει και αυτός ανακοίνωση, αλλά η δική του ανακοίνωση είναι….κατά του Σαμαρά…τον οποίο κατηγορεί για πολιτική υποκρισία κλπ (είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά μην μας πάρει και τις ψήφους ο Σαμαράς…)…

Τελικά ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την διόρθωση της πλατφόρμας που ήδη έγινε, οπότε φάνηκε και η κενότητα όλης αυτής της φασαρίας.

ΥΓ: αυτό που μου έκανε την χειρίστηκε εντύπωση είναι ότι κανένας από τους δύο Προέδρους δεν είχε να πει μια καλή κουβέντα για την ουσία που άλλαξε την ζωή των ασθενών με αυτή καθαυτή την υπηρεσία διανομής ΦΥΚ στο σπίτι τους, που τους έβγαλε από μια ταλαιπωρία πολλών ετών και που φέτος τον Αύγουστο είχε αύξηση στη χρήση της κατά +90% σε σχέση με πέρσι. Η λύση των προβλημάτων των ασθενών δεν τους αφορά, διότι αυτό δεν κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη οπότε αδιαφόρησαν…κρίμα!».

Μέχρι τις Εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την Κυβέρνηση του @kmitsotakis θα σπάσει κάθε ρεκόρ.

Πάμε να δούμε με την σειρά το τί έγινε σήμερα.

Πράξις πρώτη: η Εφημερίδα «Εστία» ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι δουλειά… pic.twitter.com/myaNiLMW5Y — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 1, 2026