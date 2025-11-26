Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την υπόθεση του παραιτηθέντος βουλευτή του κόμματος, Διαμαντή Καραναστάση.

Η συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας εξελίχθηκε σε σφοδρό καυγά, με εκατέρωθεν βαρείς χαρακτηρισμούς και προσωπικές αιχμές.

Η αφετηρία της σύγκρουσης

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στον κ. Καραναστάση, διέψευσε τους ισχυρισμούς του υπουργού ότι υπήρξε «κλοπή» έδρας στην Α΄ Αθήνας. Υποστήριξε ότι η Ελένη Δημοπούλου, πρώτη σε σταυρούς στην εκλογική περιφέρεια, παραχώρησε τη θέση της οικειοθελώς.

Στο βήμα της Ολομέλειας, μάλιστα, έβαλε σε ανοιχτή ακρόαση βίντεο από τον λογαριασμό της στο TikTok, προκαλώντας την αντίδραση του αντιπροέδρου της Βουλής, Αντώνη Βιλιάρδου, ο οποίος επισήμανε ότι κάτι τέτοιο «δεν προβλέπεται».

Οι χαρακτηρισμοί

Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τον Άδωνι Γεωργιάδη «αρχιψεύταρο», κατηγορώντας τον ότι επινοεί ψεύδη για να πλήξει την Πλεύση Ελευθερίας και τον Καραναστάση.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας απάντησε: «Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Εσείς είστε ο ψεύτης», ενώ πρόσθεσε ότι αν πράγματι η κ. Δημοπούλου παραχώρησε τη θέση της, τότε θα έπρεπε να παραιτηθεί και ο Σπύρος Μπιμπίλας, που – όπως είπε – «πήρε την έδρα της κ. Δάλλα χωρίς τη θέλησή της».

Η αντιπαράθεση για τον εκλογικό νόμο

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι ο νόμος για τις εκλογές με λίστα θεσπίστηκε για να μην εξαντλούνται οικονομικά οι υποψήφιοι, αλλά με τη δέσμευση σεβασμού της λαϊκής βούλησης:

«Ο πρώτος σε σταυρούς μπαίνει πρώτος στη λίστα. Δεν έγινε για να έχει ο αρχηγός το προνόμιο να βάζει όποιον θέλει στη Βουλή».

Η κ. Κωνσταντοπούλου αντέτεινε ότι «τον Μάιο δεν υπήρχαν βουλευτές της Πλεύσης» και κατηγόρησε τον υπουργό ότι «εσκεμμένα, με εντολή Μητσοτάκη» διαδίδει ψευδείς ισχυρισμούς.

Στο σημείο αυτό, ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης παρενέβη φωνάζοντας «είστε ψεύτρα».

Οξύς διάλογος στην Ολομέλεια

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με προσωπικές αιχμές:

Ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τον πρόεδρο να τον «προστατέψει» και απευθυνόμενος στην κ. Κωνσταντοπούλου είπε: «Μην με διακόπτετε επιτέλους, ανάγωγη. Δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή και έρχεσαι στη Βουλή να μας κάνεις μαθήματα».

Η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε: «Γελάω γιατί είστε γνήσιος ψεύτης. Βγήκατε εκτός εαυτού, αποκαλύπτοντας το χιτλερικό σας πρόσωπο. Είναι η δεύτερη φύση σας».

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Αντώνης Βιλιάρδος, προσπάθησε να παρέμβει, λέγοντας: «Παρακαλώ μην το κάνετε κυρία Κωνσταντοπούλου», ενώ σχολίασε ειρωνικά: «Απαγορεύει ο Κανονισμός να χορεύει κανείς εδώ;».