Γεωργιάδης κατά Ακρίτα για Ιπποκράτειο: « Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να ξανάρθει ο γιατρός και ας παίρνει φακελάκια;»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε νέα ανάρτηση αναφορικά με την υπόθεση δωροληψίας στο Ιπποκράτειο, λέγοντας ότι «το φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ», ενώ παράλληλα εξαπέλυσε πυρά στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Έλενα Ακρίτα με φόντο την ανάρτηση της για το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι, η Έλενα Ακρίτα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, σχολίασε την είδηση ότι ο κατηγορούμενος γιατρός βγήκε σε αναστολή λέγοντας ότι ο Υπουργός Υγείας «παραβιάζει το τεκμήριο αθωότητας πολίτη που δεν έχει περάσει ακόμα από δίκη».

Άδωνις Γεωργιάδης: Αναλυτικά η δήλωση του για το ΕΣΥ και την Έλενα Ακρίτα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει σε συνέντευξή του σήμερα, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100.3.: «Στο ΕΣΥ δεν ανέχομαι το φακελάκι. Έχω φτιάξει πλατφόρμα για να μπορούν οι ασθενείς να καταθέτουν αυτομάτως την καταγγελία τους αν κάποιος τους ζήτησε φακελάκι και δηλώνω ότι όσο είμαι υπουργός Υγείας δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή καμία τέτοια περίπτωση.

Αναφερόμενος στη σύλληψη γιατρού στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με την κατηγορία του χρηματισμού, είπε πως η διοίκηση του Ιπποκρατείου αμέσως έθεσε τον γιατρό σε αναστολή καθηκόντων. «Αυτό είναι διοικητικό μέτρο, αν είναι ένοχος ή αθώος θα το κρίνει το δικαστήριο» υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας και αναφέρθηκε και στη δική του ανάρτηση όπου ουσιαστικά γνωστοποιούσε την απόφαση του νοσοκομείου.

Διαβάστε επίσης: Δίωξη για δωροληψία στον διευθυντή του Ιπποκράτειου: Τα ίδια έκανε και ο προκάτοχός του

Αναρτώ εγώ την απόφαση της Διοικήσεως του Ιπποκρατείου χθες το απόγευμα, ότι ο γιατρός ετέθη σε αναστολή. Και βγαίνει η κα Έλενα Ακρίτα του ΣΥΡΙΖΑ, και με κατηγορεί με επίσημη ανάρτησή της ότι «η απόφασή μας να θέσουμε το γιατρό σε αναστολή παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητάς του και είμαστε απαράδεκτοι». Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να ξαναέρθει ο γιατρός να χειρουργήσει στο νοσοκομείο και ας παίρνει φακελάκια έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία; Αυτή είναι η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το φακελάκι;» διερωτήθηκε.

«Το φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Το πολεμάω, το αποστρέφομαι, το σιχαίνομαι. Το φακελάκι σημαίνει ότι αποσπάς χρήματα από τον κόσμο εκβιαστικά για μια υπηρεσία που το ΕΣΥ παρέχει δωρεάν. Και αυτό δεν το θέλω καθόλου», συνέχισε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «Στην κουβέντα των γιατρών ότι "τα λεφτά που παίρνουμε είναι λίγα", τους έχω δώσει το δικαίωμα να ασκούν παράλληλα ιδιωτικό έργο ώστε αν θέλει ο συγκεκριμένος γιατρός να βγάλει παραπάνω λεφτά, να πάει το απόγευμα να χειρουργεί σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και να λαμβάνει παραπάνω λεφτά νόμιμα, φορολογημένα».

Σε ερώτηση για το αν «όλα πηγαίνουν ρολόι» στο ΕΣΥ ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Σε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας με 127 νοσοκομεία, 368 κέντρα υγείας και 1500 περιφερειακά ιατρεία που διαχειρίζονται 85.000 περιστατικά την ημέρα, δηλαδή 25 εκατομμύρια το χρόνο, δεν είμαι ανόητος να πιστεύω ότι «όλα πηγαίνουν ρολόι» και κανένας δεν ταλαιπωρείται πουθενά. Αυτό όμως που πιστεύω είναι ότι η πρόοδος του συστήματος είναι εμφανής».

Όπως ανέφερε, αν πριν από 10 χρόνια στα 85.000 περιστατικά ταλαιπωρούνταν τα 15.000 περιστατικά την ημέρα, τώρα ταλαιπωρούνται 5.000 και αν συνεχίσουμε έτσι, θα ταλαιπωρούνται 1.000.

«Πάντα, δυστυχώς, κάποιος θα ταλαιπωρηθεί. Πρέπει να μάθουμε να υπερασπιζόμαστε το ΕΣΥ. Εγώ δεν λέω να υπερασπιζόμαστε το ΕΣΥ για να κρύβουμε τα προβλήματα. Πρώτος εγώ πηγαίνω «on camera» στα νοσοκομεία και μιλάω για τα προβλήματα. Είναι άλλο να μιλάμε για τα προβλήματα του ΕΣΥ, τα οποία θέλουμε να λύσουμε και άλλο όλη μέρα να πριονίζουμε την εμπιστοσύνη μας στο σύστημα. Το σύστημα δουλεύει και έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα στην Ευρώπη», κατέληξε.

