Γεωργιάδης: «Λάθος ο χειρισμός του Λαζαρίζη - Θα καταθέσω μήνυση σε βάρος του Μάριου Σαλμά»

Την πρόθεση του να καταθέσει μήνυση και αγωγή κατά του Μάριου Σαλμά εξέφρασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, για τα όσα δήλωσε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής σε συνέντευξή του.

Σημειώνεται ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα περιοριστούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας υπονοούμενα ότι θα αφορούν και τον χώρο της Υγείας.

Καθώς κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις Σαλμά, ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για «εξαιρετικά προβληματικό» χαρακτηρισμό.

«Με έχουν ελέγξει οι πάντες, δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου. Σέβομαι ότι είχε εκλεγεί βουλευτής της ΝΔ. Στα δικαστήρια θα κληθεί να αποδείξει αυτά που λέει», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.

Αναφορικά με την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, o υπουργός χαρακτήρισε «λάθος» τον χειρισμό της από τον ίδιο.