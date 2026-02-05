Γεωργιάδης: «Το Λιμενικό είναι αθώο μέχρι αποδείξεως του εναντίου - Διακινδυνεύουν τη ζωή τους»

Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με την τραγωδία στη Χίο αλλά και περί νομοσχεδίου για την παράνομη μετανάστευση, έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης τονίζοντας πως το Λιμενικό είναι αθώο και πως τα μέλη του διακινδυνεύουν κάθε μέρα τη ζωή τους.

«Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός που ως πρωθυπουργός βαρύνεται πρώτον για τα ανοιχτά σύνορα του 15 και το 1,5 εκατομμύριο λαθρομετανάστες που πήγαν στη Βόρεια Ευρώπη, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να αποκλειστεί για κάποιους μήνες, κάποια χρόνια μάλιστα από τα βόρεια σύνορά της από τους Ευρωπαίους γείτονές μας.Και στη συνέχεια ο πρωθυπουργός βαρύνεται με την Ειδομένη και τις μονάδες εκείνες που κράταγαν τους λαθρομετανάστες μέσα στις πιο απάνθρωπες συνθήκες της γης», είπε αχικά ο υπουργός και πρόσθεσε:

«Αυτός ο άνθρωπος, ως πρωθυπουργός, στην αρχή άνοιξε τα σύνορα και εξ αιτίας του έκλεισαν τα βόρεια σύνορα της χώρας και στη συνέχεια επειδή έκλεισαν τα βόρεια σύνορα της χώρας εγκλωβίστηκαν στη χώρα μας οι λαθρομετανάστες και τους είχαν να είναι σαν τα σκυλιά, πεταμένους. Αυτός ο άνθρωπος έχει τα μούτρα να κάνει κριτική στη δική μας κυβέρνηση μεταναστευτική πολιτική;»

Παράλληλα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι το Λιμενικό στελεχώνεται από ανθρώπους που κάθε μέρα διακινδυνεύουν τη ζωή τους:

«Το Λιμενικό είναι αθώο ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς …. Όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου σε δικαστήριο…. είναι άνθρωποι που κάθε μέρα διακινδυνεύουν τη ζωή τους», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης για την τραγωδία της Χίου.