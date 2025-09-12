Γεωργιάδης: «Ο κύριος με τις απειλές κατά της ζωής μου καταδικάστηκε σε τρία έτη φυλάκισης με αναστολή»

Στον εισαγγελέα της Βέροιας, οδηγήθηκε ο 52χρονος άνδρας για απειλές και εξύβριση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και καταδικάστηκε σε τρία έτη φυλάκισης με αναστολή.

Την απόφαση, γνωστοποίησε ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αναφέροντα ότι, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε μετανιωμένος στο δικαστήριο και ζήτησε συγγνώμη.

«Εγώ δεν χαίρομαι που αναγκάστηκα να καταδικάσω έναν συνομήλικο μου άνθρωπο με δύο παιδιά. Τί μπορεί να ωθεί έναν άνθρωπο να γράφει και να εύχεται τέτοια φρικτά πράγματα για έναν συνάνθρωπο του;» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Άδωνις Γεωργιάδης: Αναλυτικά η ανάρτηση του

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανήρτησε στο Facebook: Ο «κύριος, στον οποίο έκανα μήνυση χθες βράδυ, για τις απειλητικές κατά της ζωής μου και υβριστικές αναρτήσεις του, καταδικάστηκε σήμερα σε 3 έτη φυλάκισης με αναστολή.

Στο Δικαστήριο δήλωσε μετανιωμένος, ότι μου ζητάει συγγνώμη και ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα ήταν αυτά που έγραψε και ότι δεν θα το επαναλάβει. Σοκάρομαι από την τοξικότητα του διαδικτύου. Πολλοί γράφουν πράγματα που θα ντρεπόμασταν και να τα σκεφθούμε παλαιότερα: «ψόφα», «να βγάλεις καρκίνο», «να πεθάνουν τα παιδιά σου» κλπ το διαδίκτυο έχει αποκαλύψει ένα πολύ σκοτεινό πρόσωπο της Κοινωνίας που ζούμε.

Εγώ δεν χαίρομαι που αναγκάστηκα να καταδικάσω έναν συνομήλικο μου άνθρωπο με δύο παιδιά. Εγώ 53 με 2 παιδιά, αυτός 52 με δύο παιδιά. Τί μπορεί να ωθεί έναν άνθρωπο να γράφει και να εύχεται τέτοια φρικτά πράγματα για έναν συνάνθρωπο του, δεν το καταλαβαίνω. Πάντως μία σοβαρή παγκόσμια συζήτηση για το πώς θα περιορίσουμε την τοξικότητα στο διαδίκτυο πρέπει να γίνει, αλλιώς θα δούμε τις Κοινωνίες και τους θεσμούς μας να υφίστανται μεγάλη βλάβη.

Ευχαριστώ την Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα τους».

