Γεωργιάδης: «Ο Παπανώτας μού την πέφτει συνεχώς και μου έχει κάνει καλό»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για την κριτική που δέχεται από τον Δημήτρη Παπανώτα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε ανοιχτά για τα σχόλια που δέχεται από την εκπομπή «Happy Day» και ειδικότερα από τον Δημήτρη Παπανώτα, τονίζοντας πως όχι μόνο δεν τον ενοχλούν, αλλά αντιθέτως τον ωφελούν.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια, ο υπουργός απάντησε με χαρακτηριστική άνεση: «Μου αρέσουν πάρα πολύ, είμαι πολύ υπέρ των αρνητικών σχολίων.

Συχνά τα ακούω και από τη δική σας εκπομπή».

Αναφερόμενος ειδικά στον Δημήτρη Παπανώτα, σημείωσε: «Ο Παπανώτας μού την “πέφτει” συνεχώς και μου έχει κάνει καλό.

Δεν πειράζει, δεν μπορούμε να αγαπιόμαστε όλοι».

Έτσι, αντί να ανοίγει πραγματικά τον δρόμο για έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο, ο Γεωργιάδης φαίνεται να χρησιμοποιεί την κριτική ως εργαλείο αυτοπροβολής.

