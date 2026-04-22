Γεωργιάδης: «Το ρουσφέτι είναι κατ’ ανάγκη παράνομο; Κατά τη γνώμη μου όχι»

Σε μια αναλυτική τοποθέτηση σχετικά με τις πελατειακές σχέσεις και την πολιτική ηθική προέβη ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη».

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με την άρση ασυλίας των βουλευτών, ενώ παράλληλα ανέπτυξε το σκεπτικό του για τη φύση του ρουσφετιού στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα.

Αναφερόμενος στην απόφασή του να τοποθετηθεί δημόσια, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Έκανα την ανάρτηση γιατί δεν ήθελα να σέρνεται το όνομά μου σε μια σεναριολογία. Προτιμώ τις καθαρές εξηγήσεις. Είμαι υπέρ του οι πολιτικοί να λαμβάνουν δημόσια θέση στα πράγματα.»

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται για την υπεράσπιση της «πολιτικής διαμεσολάβησης», ο Υπουργός σημείωσε: «Τα αρνητικά σχόλια λένε ότι εγώ προσπαθώ να δικαιολογήσω το ρουσφέτι. Όχι. Αντιθέτως, μετέχω σε μια κυβέρνηση και έχω ο ίδιος πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων για να είναι το ρουσφέτι, η "πολιτική διαμεσολάβηση" όπως λέω εγώ, ολοένα και λιγότερο χρήσιμη στους πολίτες.»

Ο κ. Γεωργιάδης έθεσε το ζήτημα της νομικής φύσης της πρακτικής αυτής, υποστηρίζοντας:

«Το ερώτημα είναι: Το ρουσφέτι είναι κατ’ ανάγκη παράνομο; Πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις; Κατά τη γνώμη μου όχι. Είναι μέρος της πολιτικής κουλτούρας και δεν είναι πάντα αρνητικό.»

Κλείνοντας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η λύση για την εξάλειψη των φαινομένων αυτών δεν είναι η ποινική καταστολή, αλλά η θεσμική ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας μέσα από μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουν την πολιτική παρέμβαση περιττή για την εξυπηρέτηση του πολίτη από τη δημόσια διοίκηση.