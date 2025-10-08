Γεωργιάδης σε Φειδία: «Τα bots του Πούτιν εμπλέκονταν και στα Τέμπη - Το Ισραήλ δεν κάνει γενοκτονία»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης φιλοξενήθηκε στην διαδικτυακή εκπομπή του ευρωβουλευτή της Κύπρου, Φειδία Παναγιώτου και μεταξύ άλλων μίλησε για την πολιτική του καριέρα αλλά και την επικαιρότητα εστιάζοντας στο ρωσοουκρανικό, στην υπόθεση των Τεμπών και στα όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Αρχικά, ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στα Τέμπη στα πλαίσια συζήτησης για την ελευθερία του λόγου και τα social media «Τα bots του φίλου Πούτιν έρχονται στην Ευρώπη. Γιατί έρχονται; Γιατί είναι ανώνυμα.

Αυτή είναι η προπαγάνδα της Ρωσίας. Είναι πρώτοι οι Ρώσοι σε αυτό. Το έκαναν και στην Ελλάδα τότε με τα Τέμπη. Βρήκαμε εκατομμύρια ψευτικούς λογαριασμούς».

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι πρέπει να προστατεύουμε τα σύνορα ενώ έκανε παραλληλισμό της Ουκρανίας με την Κύπρο δηλώνοντας: «Πρέπει να φροντίσουμε να υπερασπιστούμε την ελευθερία της Ευρώπης. Για έναν Ελλαδίτη είναι πολιτικό το θέμα και έχει μεγαλύτερη διάσταση. Τι λέει η Ελλάδα και η Κύπρος από το 1974;

Ότι τα σύνορα είναι απαραβίαστα και ότσν κάποιος πάει να παραβιάσει τα σύνορα μιας χώρας, αυτός έχει άδικο και ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών και η Διεθνής κοινότητα πρέπει πάντα να υπερασπίζεται τα σύνορα τα πρίν».

Ο Υπουργός δεν δίστασε να αναφερθεί και στο παλαιστινιακό υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ αποτελεί τον νούμερο 1 σύμμαχο σε Ελλάδα και Κύπρο. Απευθυνόμενος στον Φειδία Παναγιώτου δήλωσε: «Είναι δυνατόν να υποστηρίζεις ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία; Άλλο το λάθος άλλο η γενοκτονία. Το Ισραήλ δεν κάνει γενοκτονία στη Γάζα. Το Ισραήλ παρέδοσε τη Γάζα στους Παλαιστίνιους το 2005 και ο πλυθισμός ήταν 1,3 εκατ. ενώ τώρα είναι 2.6. Το λέπεις για γενοκτονία αυτό εσύ; Διπλασιάζουν τον πληθυσμό του.

Πρέπει να έρθει η ειρήνη. Δεν είναι ωραίο να έχουν τη Χαμάς πάνω από το κεφάλι τους, δεν είναι ωραίο να τους σκοτώνουν, δεν είναι ωραίο να πεινάνε ενώ παίρνπυν τόσα δισεκατομμύρια.

Η Χαμάς κόβει τα τρόφιμα στη Γάζα όχι το Ισραήλ. Η Χαμάς ελέγχει» δήλωσε μεταξύ άλλων.



