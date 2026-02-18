Γεωργιάδης σε Παπαχλημίτζο: «Με εξομοιώσατε με την Κωνσταντοπούλου; Μη σας πιάσω και εγώ στο στόμα μου»

Στις εντάσεις και τις μηνύσεις του με την Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε ο σήμερα (18/2) ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά από σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Υγείας φιλοξενήθηκε από την εκπομπή«Συνδέσεις» και ο δημοσιογράφος Κώστας Παπαχλιμίτζος τον ρώτησε γιατί, ενώ έχει τόσες υποχρεώσεις, αναφέρεται κάθε μέρα στην πολτική αυτή «κόντρα».

«Με συγχωρείτε, αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Λέτε “μια εβδομάδα τσακώνεστε”, άρα μας εξομοιώνετε. Εδώ θα σκοτωθούμε στα αλήθεια. Δεν μπορεί εσείς που έχετε μικρόφωνο να εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης και συμπλήρωσε: «Εγώ πάω και απαντάω στις ύβρεις και αυτό για τον κ. Παπαχλιμίντζο είναι “τσακώνεστε”, σοβαρά μιλάτε;.

«Σας είπε κάτι στη Βουλή και εσείς απαντήσατε», εξήγησε ο δημοσιογράφος.

«Συγγνώμη, αυτό είναι τσακώνεστε; Δηλαδή αν εγώ σε πω τιποτένιο σκουλήκι που τα παίρνεις κι εσύ μου απαντήσεις, τσακωνόμαστε ή υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου;».

«Αυτόν τον ισαποστακισμό επειδή φοβάστε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με μένα δεν θα το κάνετε. Γιατί μπορεί να σας πιάσω κι εγώ στο στόμα μου και να έχουμε χειρότερα. Φοβάστε πολύ, αυτό που κάνατε ήταν χυδαίο, με εξομοιώσατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου και δεν το δέχομαι. Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος βιάζει μια κυρία και κάποιος άλλος λέει για το θύμα «φορούσε μίνι», αυτός που το λέει είναι απαράδεκτος. Συμφωνούμε; Αυτό κάνατε πριν».

«Εγώ ήμουν στο γραφείο μου και δούλευα, άρχισε να με βρίζει με τον χειρότερο τρόπο και εγώ υπερασπίστηκα τον εαυτό μου όπως τον υπερασπίστηκα και ακούω κάποιους δημοσιογράφους σαν εσάς να λένε ότι αμάν δεν ήταν ωραία εικόνα. Υπάρχουν και όρια στη ζωή» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.