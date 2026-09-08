Γεωργιάδης: Υποδέχτηκε «εγκάρδια» στο υπουργείο την πρέσβη του Ισραήλ - «Καλό μας φίλος ο Άδωνις»

Για την εγκάρδια υποδοχή της νέας πρέσβη του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι, η οποία πραγαμτοποίησε επίσκεψη στο υπουργείο Υγείας, φρόντισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Στο πλαίσιο της συνάντησής τους συζητήθηκε η ενδεχόμενη συνεργασία του ΕΣΥ με το νοσοκομείο Sheba στο Ισραήλ που θεωρείται, σύμφωνα με τον υπουργό, από τα καλύτερα στον κόσμο.
«Είναι τιμή μου να υποδέχομαι τη νέα πρέσβη του Ισραήλ στο υπουργείο Υγείας, είχαμε μια υπέροχη συνάντηση για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε γρήγορα μια πολύ ισχυρή συνεργασία μεταξύ του ΕΣΥ και του νοσοκομείου Sheba στο Ισραήλ που είναι ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία στον κόσμο. Έχουμε πολλά να κερδίσουμε από την ισραηλινή ιατρική γνώση, να τη μεταφέρουμε στην Ελλάδα«, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης.
Από την πλευρά της η κα Γιανάι, που συνοδευόταν από τον καθηγητή Ζιβ Αμιτάι, δήλωσε: «Ήταν μια σπουδαία συνάντηση με τον καλό μας φίλο, Άδωνι Γεωργιάδη, προσπαθούμε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με το νοσοκομείο Sheba».
«Σήμερα το πρωί, είχα την τύχη να συναντήσω από κοντά, στο γραφείο μου στο Υπουργείο Υγείας, τη νέα Πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, και συζητήσαμε για μια ευρεία συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ στον τομέα της Υγείας. Ελπίζω να υλοποιηθεί· το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα ωφελούνταν σημαντικά από κάτι τέτοιο», έγραψε ο υπουργ΄ςο στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.
- Πέθανε ξαφνικά στα 22 της η «Μις Αυστρία» Λουτσία Σίσιτς - Το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε από παιδί
- Τσουκαλάς vs Γεωργιάδης: «Μπορεί να μην είναι καλός υπουργός, είναι μεγάλο ταλέντο στην κωμωδία»
- Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ προκαλεί ξανά τον πατέρα της: Πρωταγωνιστεί σε καμπάνια κατά του AI
- Συνελήφθη για μαστροπεία γνωστός πορνοστάρ και influencer: Πώς παγίδεψε δύο 16χρονες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.