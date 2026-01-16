Γεραπετρίτης: «Δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας - Είμαστε σε θέση πραγματικής ισχύος»

Την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε περαιτέρω επέκταση των θαλάσσιων πάρκων και των χωρικών υδάτων ανακοίνωσε από το βήμα της Ολομέλειας ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα «όχι μόνο έχει αυξήσει το διεθνές της αποτύπωμα αλλά βρίσκεται σε μια ισχυρή θέση όλα τα επίπεδα».

Ο υπουργός υπογράμμισε τον ρόλο των θαλάσσιων πάρκων στη θωράκιση της ελληνικής κυριαρχίας: «Εκτός από το θαλάσσιο χωροταξικό έχουμε και τα θαλάσσια πάρκα που κατοχυρώνουν την κυριαρχία μας και εξουδετερώνουν την όποια αξίωση για τις ζώνες κυριαρχίας.

Είναι η πρώτη φάση και θα ακολουθήσουν και άλλα. Έχουμε το θαλάσσιο πάρκο 1, θα ακολουθήσουν και άλλα, και θα έρθει το 2, μην ανησυχείτε.

Και θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια κυβέρνηση έκανε έστω ένα από όσα σας είπα;

Ποια κυβέρνηση έκανε θαλάσσιο χωροταξικό, πάρκα, ΑΟΖ και συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς; Αυτή είναι ατολμία;».

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου με την Τουρκία: «Λέτε γιατί να πάμε να συζητήσουμε με Τουρκία;

Πιο επιφανειακή, ρηχή και επικίνδυνη στάση δεν νομίζω να έχω ξανακούσει. Θέλετε να περικλειστούμε και να μην κάνουμε κανέναν διάλογο;

Ο διάλογος με την Τουρκία που γίνεται πάνω σε ένα νομικό δεδομένο της Διακήρυξης των Αθηνών. Παράγει αποτελέσματα».

Ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι τα ζητήματα κυριαρχίας δεν τίθενται σε καμία διαπραγμάτευση: «Δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας. Είναι αδιαπραγμάτευτα.

Εγώ δεσμεύομαι ενώπιον του κοινοβουλίου. Καμία απολύτως έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς μας σχέσεις. Δεν είμαστε απλώς ισότιμοι. Είμαστε σε μια θέση πραγματικής ισχύος». Όπως πρόσθεσε, στόχος της Ελλάδας παραμένει «η ειρήνη και η ευημερία στη γειτονιάς μας».

Αναφερόμενος στην Κύπρο, σημείωσε ότι «αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί την άμεση προτεραιότητά μας», ενώ για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης εξήγησε ότι «η Ελλάδα έχει στηρίξει το έργο χωρίς ενδοιασμό», παρά τα οικονομικοτεχνικά ζητήματα που βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης.

Τέλος, σχολιάζοντας τη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ανέφερε:

«Ο πρωθυπουργός για τη Βενεζουέλα έκανε μια τοποθέτηση πολύ πιο προωθημένη από οποιονδήποτε Ευρωπαίο ηγέτη. Είπε ότι τα νομικά ζητήματα θα αξιολογηθούν.

Προσιδιάζει σε ένα κράτος ισχυρό και με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο».