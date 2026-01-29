Γεραπετρίτης: «Διευρυμένη συνάντηση στο Κυπριακό θα γίνει όταν ωριμάσουν οι συνθήκες»

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Ν. Υόρκη.

Η συνάντηση διήρκησε περίπου μια ώρα με κεντρικούς άξονες το Κυπριακό, τη Σύρια, το Παλαιστινιακό και τη Λιβύη.

Ο κ. Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του μετά το πέρας τη συνάντησης ανέφερε ότι κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε το Κυπριακό, με αναφορά στις επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο και στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, επισημαίνοντας ότι «όταν ωριμάσουν οι συνθήκες και υπάρξει κάποια απτή εξέλιξη στα ζητήματα τα οποία έχουμε σήμερα και έχουν να κάνουν με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τότε θα υπάρξει και νέα συνάντηση σε διευρημένη μορφή».

Υπογράμμισε ότι το Κυπριακό βρίσκεται «πολύ ψηλά στην ατζέντα» του Γενικού Γραμματέα και σημείωσε ότι πρόκειται για ζήτημα που «πληγώνει την διεθνή νομιμότητα και είναι σημαντικό να μπορέσει να βρει τη λύση του προς όφελος της Κύπρου, αλλά και της διεθνούς ασφάλειας».

Για τη Συρία, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη για «μια συμπεριληπτική πολιτική οποία θα καταλαμβάνει όλες τις κοινότητες θρησκευτικές και εθνικές», καθώς και για ανάπτυξη «χωρίς εξωτερικές επιρροές και πάντοτε στο πλαίσιο των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».

Αναφερόμενος στη Λιβύη, επισήμανε ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την πολιτική λύση», χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη «σημαντική για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», ενώ τέθηκαν και ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης διεθνούς αστάθειας, διαπιστώθηκε από κοινού ότι υπάρχουν σοβαρές εστίες κρίσης στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και την Υποσαχάρια Αφρική, την οποία περιέγραψε ως περιοχή «σε μια κατάσταση πολλαπλών ενόπλων συρράξεων». Τόνισε ότι υπάρχει «απόλυτη ανάγκη να υπάρξει μια παγκόσμια συμμαχία υπό την ομπρέλα του ΟΗΕ» ώστε οι συγκρούσεις να μη μετατραπούν σε απειλή για τη διεθνή ασφάλεια.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη Διεθνή Αρχιτεκτονική Ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι οι οργανισμοί του ΟΗΕ πρέπει να «παραμείνουν στο προσκήνιο των προσπαθειών για την δικαιοκρατία και για την ευταξία στην παγκόσμια σκηνή». Τόνισε ότι ο ΟΗΕ αποτελεί «το προπύργιο για τα μεσαία και τα μικρά κράτη» και «την ελπίδα για μια παγκόσμια, βιώσιμη ειρήνη και ευημερία».