Γεραπετρίτης για επίθεση σε ελληνικό τάνκερ στο Ορμούζ: «Μας ανησυχεί, να αποφεύγεται η διέλευση»

Μετά την επίθεση που δέχτηκε ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να είναι γνωστό εάν έχει κατασχεθεί από το Ιράν, το συμβάν έθιξε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μιλώντας στην Becky Anderson του CNN νωρίτερα σήμερα, δήλωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπήρξε επίθεση εναντίον του ελληνικού φορτηγού πλοίου, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτό έχει κατασχεθεί από τους Ιρανούς».

Χαρακτήρισε την κατάσταση ως «αρκετά ανησυχητική» και προέτρεψε όλα τα ελληνόκτητα πλοία να αποφύγουν τη διέλευση από την κεντρική πλωτή οδό.

Γεραπετρίτης: «Αποφύγετε τα Στενά του Ορμούζ»

«Ήταν ένα πλοίο με λιβεριανή σημαία και ελληνικής ιδιοκτησίας, που προσπαθούσε να βγει από το Στενό του Ορμούζ», πρόσθεσε ο Γεραπετρίτης. «Έχουμε στείλει μια γενική ειδοποίηση σε όλα τα ελληνόκτητα πλοία να είναι πολύ προσεκτικά, να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν τη διέλευση του Στενού».

Το πλοίο ήταν ένα από τα τρία που στόχευσε το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δύο άλλα κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ιρανικά ύδατα, ανέφερε το IRGC.