Γεραπετρίτης για Global Sumud Flotilla: «Είχαμε μεριμνήσει με διαβήματα στο Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων»

Για την αναχαίτιση, από το Ισραήλ, των πλοίων του Διεθνούς Στολίσκου για τη Γάζα (Global Sumud Flotilla) μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, από το βήμα του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου.

«Εμείς ήδη προληπτικά στο υπουργείο Εξωτερικών είχαμε μεριμνήσει με διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που επιβαίνουν στα πλοία» είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Είχαμε αγρύπνια εξαιτίας των χθεσινών γεγονότων» συνέχισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέροντας ότι είναι μακράν η χειρότερη περίοδος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο να είναι κάποιος υπουργός Εξωτερικών, όπου η κάθε συμμετρία έχει χαθεί.

Γιώργος Γεραπετρίτης: Τι είπε για το Global Sumud Flotilla

«Η ενημέρωση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα 39 πλοία από το στολίσκο ήδη καταπλέουν προς το λιμάνι του Άσντότ. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχει υπάρξει άσκησης βίας. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί απολύτως οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η συνοδεία των πλοίων προς το Ισραήλ.

Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη συνθετότητα του εγχειρήματος του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που κατευθύνθηκε προς μια εμπόλεμη περιοχή. Εμείς ήδη προληπτικά στο υπουργείο Εξωτερικών είχαμε μεριμνήσει με διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που επιβαίνουν στα πλοία.

Έγινε κοινή δήλωση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι η ισραηλινή πλευρά θα διασφαλίσει απολύτως όλα τα εχέγγυα τα οποία προβλέπονται για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια των πολιτών και βεβαίως την παροχή προξενικής συνδρομής».