Γεραπετρίτης για Μητσοτάκη-Ερντογάν: «Θα υπάρξει ευκαιρία συνάντησης το προσεχές διάστημα»

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τοποθετήθηκε για την αναβολή συνάντησης ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που θα γινόταν στο περιθώριο εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Υπήρξε μία προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Είναι προφανές ότι υπήρξε αλλαγή προγραμμάτων λόγω επιγενόμενων συναντήσεων, ήταν εξαιρετικά σημαντικές» είπε ο κ. Γεραπετρίτης για τη συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν.

«Εκείνο, το οποίο νομίζω έχουμε καταφέρει με την Τουρκία, είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, ο οποίος θα αναγνωρίζει την αξία της επικοινωνίας, έτσι ώστε να μην παράγονται κρίσεις. Θα υπάρξει η ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να υπάρξει συνάντηση των δύο ηγετών» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών.

