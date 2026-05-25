Γεραπετρίτης για Τουρκία: «Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο του Διεθνούς Δικαίου»

«Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο» τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, σχετικά με τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ξεκαθαρίζοντας πως «η Ελλάδα μεριμνά, η Ελλάδα είναι ισχυρή».

«Η ελληνική κυβέρνηση και κανένας πολιτειακός φορέας ή πολιτικό κόμμα δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό Τύπο. Εάν επιλέγετε να το κάνετε, καλό είναι να μην το φέρνετε στη Βουλή. Εκείνο το οποίο τόνισα και το τόνισα προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί απολύτως κανένα δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Το Διεθνές Δίκαιο επιβάλλει, όπως καλά γνωρίζετε, για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης την ύπαρξη μιας συμφωνίας μεταξύ των χωρών με παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Κατά τούτο, κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί ποτέ να δεσμεύσει ως προς τα ζητήματα αυτά. Πολλώ δε μάλλον - που γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε καθηγητά - ότι εδώ δεν έχουμε απλώς ένα συμβατικό κείμενο, το οποίο δεσμεύει μόνο τους συμβαλλόμενους, δηλαδή τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Στην πραγματικότητα έχουμε διεθνές εθιμικό δίκαιο, το οποίο δεσμεύει όλα τα κράτη. Εκείνο, το οποίο ανέφερα, είναι ότι, σε κάθε περίπτωση, μία τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως έννομη συνέπεια και δεν δεσμεύει, είναι προφανές ότι είναι αχρείαστη και προκαλεί ένταση».

Αναλυτικά η απάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη, στην ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδου Καζαμία, σχετικά με τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

«Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Βουλευτά, για την επίκαιρη ερώτησή σας. Είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε σε πολύ μεγάλη ανάλυση και κατά τη διάρκεια του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, το οποίο έλαβε χώρα σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Οφείλω να σας ομολογήσω σε κάθε περίπτωση ότι δεν περίμενα, τουλάχιστον από εσάς και από τη δική σας πλευρά, μια τέτοιου τύπου επίκαιρη ερώτηση. Και δεν την περίμενα διότι: Πρώτα απ’ όλα να ξεκινήσουμε από τα βασικά.

Η ελληνική κυβέρνηση και κανένας πολιτειακός φορέας ή πολιτικό κόμμα δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό Τύπο. Εάν επιλέγετε να το κάνετε, καλό είναι να μην το φέρνετε στη Βουλή. Εκείνο το οποίο τόνισα και το τόνισα προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί απολύτως κανένα δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου.

Το Διεθνές Δίκαιο επιβάλλει, όπως καλά γνωρίζετε, για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης την ύπαρξη μιας συμφωνίας μεταξύ των χωρών με παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Κατά τούτο, κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί ποτέ να δεσμεύσει ως προς τα ζητήματα αυτά. Πολλώ δε μάλλον - που γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε καθηγητά - ότι εδώ δεν έχουμε απλώς ένα συμβατικό κείμενο, το οποίο δεσμεύει μόνο τους συμβαλλόμενους, δηλαδή τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Στην πραγματικότητα έχουμε διεθνές εθιμικό δίκαιο, το οποίο δεσμεύει όλα τα κράτη. Εκείνο, το οποίο ανέφερα, είναι ότι, σε κάθε περίπτωση, μία τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως έννομη συνέπεια και δεν δεσμεύει, είναι προφανές ότι είναι αχρείαστη και προκαλεί ένταση.

Σε κάθε περίπτωση, θέλω να γνωρίζετε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση μεριμνά για την πλήρη ενημέρωση όλων των φορέων και εταίρων, μεριμνά για την ενημέρωση των διεθνών οργανισμών. Εξάλλου, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά ισχυρό σημείο, τόσο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς, στο πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και με εξαιρετικά ισχυρές στρατηγικές σχέσεις παντού.

Εμείς, κύριε Βουλευτά, ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα, την κυριαρχία, στο πεδίο και όπως το έχουμε πράξει, με την ενίσχυση της άμυνας μας, με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, με τη μορφή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, με τα θαλάσσια περιβαλλοντικά πάρκα, τα οποία εισήχθησαν για πρώτη φορά, με την ανάθεση έργων έρευνας και εξόρυξης νοτίως της Κρήτης, με όλη την ενίσχυση την οποία παρέχουμε στην Κύπρο, στις χώρες του Κόλπου, με μία ισχυρή παρουσία παντού.

Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Θέλω να είστε ήσυχος ότι η Ελλάδα μεριμνά, η Ελλάδα είναι ισχυρή. Και βεβαίως, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε, το οποίο θα υποβαθμίσει τη διεθνή θέση της χώρας. Να κοιμάστε ήσυχος, κύριε Καζαμία».

Δευτερολογία του Γιώργου Γεραπετρίτη:

«Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν αμφισβητώ καθόλου τη συνείδησή σας. Και δεν αμφισβητώ καθόλου το δικαίωμα να ασκείτε τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου, για τα οποία άλλωστε και εγώ ο ίδιος έχω παλέψει επανειλημμένως. Εκείνο, το οποίο θέλω όμως να σας επισημάνω είναι ότι πραγματικά διακρίνω στον δικό σας τρόπο προσέγγισης μια πραγματική ελαφρότητα στα πράγματα.

Έρχεστε λοιπόν - αντίφαση πρώτη – και συνομολογείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο και ότι είναι απλώς κάποιες φήμες, οι οποίες βρίσκονται στον τουρκικό Τύπο.

Παραταύτα, έρχεστε και αναφέρετε ότι το νομοσχέδιο αυτό, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει οριστικοποιηθεί - διαβάζω την επίκαιρη ερώτησή σας αυτολεξεί, εκτός αν δεν είναι η δική σας -, αναμένεται να προσδιορίζει τις θαλάσσιες ζώνες, τα νησιά και τις βραχονησίδες. Μα πού το ξέρετε; Το έχετε δει;

Και από τη στιγμή που δεν έχει οριστικοποιηθεί, πώς ξέρετε τι περιλαμβάνει; Τι τύπου εσωτερική πληροφόρηση είναι αυτή; Έτσι ασκείται κύριε Καζαμία η εξωτερική πολιτική; Δεν ξέρουμε το περιεχόμενο, αλλά εικάζουμε ότι περιέχει αυτό; Για αυτό προληπτικώς θα κάνουμε ενέργειες; Είναι αυτή μια σοβαρή εξωτερική πολιτική; Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεύτερο ζήτημα: αναφερθήκατε σε τετελεσμένα.

Η ευκολία, με την οποία λέτε τετελεσμένο, κύριε Βουλευτά, είναι επικίνδυνη. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το casus belli είναι τετελεσμένο, ούτε το ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ούτε απολύτως τίποτε.

Οτιδήποτε δεν έχει έρεισμα στο Διεθνές Δίκαιο δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια και εξ αυτού του λόγου να είστε πιο προσεκτικός όταν στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφέρεστε σε τεχνικούς όρους. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Εκείνο, το οποίο υπάρχει, είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία έννομη συνέπεια. Και στο κάτω κάτω, εάν κάποια κυβέρνηση - επειδή λέτε ότι εφησυχάζουμε και σας ανησυχεί - εάν λοιπόν υπάρχει μία κυβέρνηση στη μεταπολίτευση, η οποία να ήρθε απέναντι σε αυτό που εσείς χαρακτηρίζετε λανθασμένα τετελεσμένα, ήταν η παρούσα κυβέρνηση.

Γιατί; Διότι απέναντι στο casus belli τόλμησε να επεκτείνει χωρικά ύδατα και να κάνει συμφωνίες Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, απέναντι στο ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο ήρθε να προκηρύξει οικόπεδα και να έρθει η Chevron, η οποία ξεκινάει τις έρευνες. Και άρα είναι αυτή η κυβέρνηση, η οποία δεν λαμβάνει καμία απολύτως σκέψη όταν πρόκειται να υποστηρίξει τα εθνικά συμφέροντα. Και να σας πω και κάτι άλλο;

Είπατε - και μου προκάλεσε έκπληξη - για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό ότι δεν θίγει την κυριαρχία και τα δικαιώματα. Μα κύριε Καζαμία, θα έπρεπε να γνωρίζετε. Είστε καθηγητής, θα γνωρίζετε πολύ καλά. Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός βεβαίως καταλαμβάνει τα απώτατα όρια δυνητικής υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, διότι αυτό το οποίο ισχύει κατά το Διεθνές Δίκαιο είναι ότι η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη καθορίζεται με βάση συμφωνία μεταξύ των χωρών που έχουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές.

Εμείς, εκείνο το οποίο πράττουμε, είναι εκείνο το οποίο έπρεπε να είχε γίνει 50 χρόνια στη μεταπολίτευση, να καταθέσουμε τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που είναι στην πραγματικότητα τα όρια της θαλάσσιας πατρίδας μας και άρα δεν μπορείτε να μέμφεστε για το γεγονός ότι εμείς φέραμε - και προσέξτε κύριε Καζαμία τη διαφορά - εμείς δεν φέρνουμε κάτι, το οποίο έχει ισχύ εσωτερικού νόμου.

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός της πατρίδας μας αποτελεί σήμερα ευρωπαϊκό κεκτημένο και αν μία χώρα θέλει να αποτελέσει μέρος της Ευρώπης, θα πρέπει να το σεβαστεί. Και άρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μεγαλύτερη προσοχή όταν αναφερόμαστε στις εθνικές ευαισθησίες και καλύτερη στρατηγική και μελέτη. Ευχαριστώ».