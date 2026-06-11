Γεραπετρίτης: «Καμία νομική ισχύς στις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας» - Αιχμές για τα νέα κόμματα

Για θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και για την κινητικότητα που υπάρχει στην αντιπολίτευση μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο 7ο OT Forum – 100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος που πραγματοποιείται στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο της Λένορμαν.

Δείτε το βίντεο του Orange Press Agency:

Το τουρκικό νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και η απάντηση της Αθήνας

Η συζήτηση ξεκίνησε με το φλέγον ζήτημα του νομοσχεδίου που φέρεται να προετοιμάζει η τουρκική κυβέρνηση, το οποίο –σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου– στοχεύει να δώσει νομική υπόσταση στις διεκδικήσεις της Άγκυρας.

Η εν λόγω ρύθμιση φέρεται να προβλέπει τη θεσμοθέτηση 12 ναυτικών μιλίων σε Μαύρη Θάλασσα και Μεσόγειο, τη διατήρηση των 6 μιλίων στο Αιγαίο, αλλά και τη διαμόρφωση ενός αυθαίρετου νομικού πλαισίου για την υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν παρασύρεται από δημοσιεύματα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν δίκαιο:

«Η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό τύπο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία τοποθέτηση επίσημη εκ μέρους της Τουρκίας [...] Το Διεθνές Δίκαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες να διαμορφώνουν το οποιοδήποτε προηγούμενο και για το λόγο αυτό η οποιαδήποτε μονομερής εκ μέρους κράτους πράξη, η οποία θα αφορά οριοθέτηση, δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ».

Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι τέτοιες κινήσεις μπορούν να αναβαθμίσουν την ένταση, συμπληρώνοντας με νόημα: «Επιδιώκουμε την ηρεμία [...] αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε την οποιαδήποτε παραχώρηση».

Η κυβερνητική φθορά και η απάντηση για τη δυσαρέσκεια του 70%

Η συζήτηση πέρασε γρήγορα στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, με τη δημοσιογράφο Νατάσα Γιάμαλη να επισημαίνει ότι η δυσπιστία και η δυσαρέσκεια των πολιτών αποτυπώνεται πλέον σε ποσοστά της τάξης του 70%.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπεραμύνθηκε του κυβερνητικού έργου, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση συντηρείται σε καλό επίπεδο αν αναλογιστεί κανείς ότι διανύει τον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης.

«Η δυσπιστία και η δυσαρέσκεια νομίζω είναι φυσικό να υπάρχει και είναι πολλές φορές δίκαιη αντίδραση των πολιτών μετά από μία διακυβέρνηση η οποία είχε να αντιπαρέλθει μία τεράστια και μοναδική κρίση πανδημίας, μία τεράστια μεταναστευτική κρίση, μία οικονομική κρίση και μία ενεργειακή κρίση. Εάν δεν είχαμε και μία σχετική δυσαρέσκεια για όλα αυτά, θα ήμασταν θαυματουργοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βέλη για τα νέα κόμματα Τσίπρα - Καρυστιανού και η αναμονή για τον Σαμαρά

Ερωτηθείς για τα νέα κόμματα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, αλλά και για το κόμμα που εκτιμάται ότι θα ανακοινώσει σύντομα ο Αντώνης Σαμαράς– ο κ. Γεραπετρίτης εξαπέλυσε μια σφοδρή πολιτική επίθεση, κάνοντας λόγο για «εύπεπτο λαϊκισμό»:

«Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι δεν είναι νέα [τα κόμματα]. Και λέγοντας ότι δεν είναι νέα, δεν εννοώ απλώς ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε την επανάκαμψη προσώπων τα οποία ήδη γνωρίζουμε και τα οποία ήδη έχουν δοκιμαστεί και κριθεί.

Αλλά έχουμε και πρόσωπα τα οποία κατά την άποψή μου πρεσβεύουν στην πραγματικότητα το πιο παλιό και τετριμμένο [...] προσπαθούν να διεγείρουν ένστικτα, κυρίως προσδοκώντας από αυτού του τύπου τον ευκαιριακό και εύπεπτο λαϊκισμό να προσκομίσουν οφέλη».

Ερωτηθείς ειδικά για το αν η κριτική του αυτή περιλαμβάνει και τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Γεραπετρίτης κράτησε σαφείς αποστάσεις:

«Ο κύριος Σαμαράς, εξ όσων γνωρίζω δεν έχει ακόμα εξαγγείλει κόμμα, οπότε θα κριθεί όταν το εξαγγείλει. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι εκείνοι οι οποίοι επενδύουν πάνω στα εύπεπτα μηνύματα είναι εκείνοι οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν τη χώρα σε μία τεράστια ζημιά, σε μία μεγάλη καταστροφή».