Γεραπετρίτης σε Χαφτάρ: Ικανοποίηση για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών προς Κρήτη

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar.

Οι δυο πλευρές αναφέρθηκαν στις ιστορικές σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης και την αμοιβαία βούληση για προώθηση και οικοδόμηση ειλικρινούς διαλόγου.

Η επίσκεψη του κ. Haftar στην Αθήνα αποτέλεσε ευκαιρία για τη διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας, των επενδύσεων και των μεταφορών σε συνδυασμό με την προετοιμασία της επικείμενης ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Βεγγάζη, εντός του τρέχοντος φθινοπώρου.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατακόρυφη μείωση των ροών από το Τομπρούκ προς την Κρήτη, μετά την επίσκεψή του στη Βεγγάζη. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε ότι θα συνεχιστεί η εκπαίδευση στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής στην Ελλάδα, με αντικείμενο τη ναυτική αποτροπή και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών.

Ο κ. Υπουργός επανέλαβε, επίσης, την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση για το ζήτημα του άκυρου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου. Επεσήμανε, τέλος, τον εποικοδομητικό ρόλο της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, για την επίτευξη ενότητας και σταθερότητας στη Λιβύη, με απώτερο στόχο να καταστεί η Μεσόγειος θάλασσα ειρήνης και ευημερίας.