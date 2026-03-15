Γεραπετρίτης: Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να παρευρεθεί ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναμένεται να επισκεφτεί σήμερα, Κυριακή (15/03) τις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου είναι οι εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει, επίσης, διμερή συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ (Subrahmanyam Jaishankar).

