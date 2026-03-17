Γερμανία για ελληνοτουρκικά και ένταξη Κύπρου: «Δεν είμαστε ουδέτεροι, μας συμφέρει η αποκλιμάκωση»

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, η Γερμανία δεν θεωρεί τον εαυτό της απλό παρατηρητή των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ενώ είναι έτοιμη να συμβάλλει για οποιαδήποτε προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εντάσεων.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο υποψηφιότητας της Κύπρου για ένταξη στο ΝΑΤΟ, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Βάντεφουλ ανέφερε ότι «οι Ευρωπαίοι είχαν συνδέσει την ένταξη με την ελπίδα να εκλείψει το πρόβλημα», αλλά, όπως είπε, συνέβη το ακριβώς αντίθετο, η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη.

«Πιστεύω, οπότε, ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε νέα προσπάθεια, προκειμένου να φτάσουμε σε μια νέα ευελιξία και πιθανόν να ανοίξουμε πόρτες που δεν είχαμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε κατά το παρελθόν. Πιστεύω ότι η ΕΕ θα επωφελείτο εάν η συνολική σχέση θα μπορούσε να αποκλιμακωθεί».

Γερμανία: «Είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε για αποκλιμάκωση»

«Από πλευράς μας μπορώ να πω ότι σίγουρα θα αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία ώστε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα με την Τουρκία. Όλοι ξέρουν πού βρισκόμαστε. Δεν είμαστε ουδέτεροι.

Είμαστε στην ΕΕ. Ανήκουμε μαζί, συνδεδεμένοι σε μια κοινότητα. Αυτό ισχύει για την Κύπρο, για την Ελλάδα και την Γερμανία. Και για αυτό δεν είμαστε βεβαίως ένας ουδέτερος συμμετέχων σε αυτή τη συζήτηση, αλλά αν η Γερμανία μπορεί να συνεισφέρει στην αποκλιμάκωση, φυσικά είμαστε τότε πρόθυμοι να το πράξουμε», δήλωσε.

«Η ισχύς περνά μέσα από τη διεύρυνση», δήλωσε από την πλευρά του ο Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα αυτονοήτως θα στηρίξει τις επιλογές της Κύπρου». Οποιαδήποτε διεύρυνση, προσέθεσε, «δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και αλληλεγγύης».