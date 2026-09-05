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«Για δώσ' του ρακέτα»: Γεωργιάδης και Παπαθανάσης «έριξαν» επικό ματς πινγκ πονγκ στη ΔΕΘ

Βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα καταγράφει τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας, Νίκο Παπαθανάση να παίζουν αγώνα πινγκ πονγκ στη ΔΕΘ.

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Νίκος Παπαθανάσης - Άδωνις Γεωργιάδης
Νίκος Παπαθανάσης - Άδωνις Γεωργιάδης | Status FM 107,7
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Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο από την έναρξη της ΔΕΘ έφερε στο φως βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα, καταγράφοντας τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας, Νίκο Παπαθανάση να παίζουν αγώνα πινγκ πονγκ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του Status FM, οι δύο υπουργοί άφησαν για λίγο το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμά τους στη ΔΕΘ και βρέθηκαν σε περίπτερο παίζοντας αντίπαλοι σε παιχνίδι πινγκ πονγκ.



«Για δώσ' του ρακέτα», ακούγεται να λέει ο υπουργός Υγείας, με τον Νίκο Παπαθανάση λίγο αργότερα να αποδέχεται την πρόκληση.

Οι Γεωργιάδης και Παπαθανάσης δοκίμασαν τις ικανότητές τους στο τραπέζι, με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας να κατατροπώνει τον αντίπαλό του.

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