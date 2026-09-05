«Για δώσ' του ρακέτα»: Γεωργιάδης και Παπαθανάσης «έριξαν» επικό ματς πινγκ πονγκ στη ΔΕΘ

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο από την έναρξη της ΔΕΘ έφερε στο φως βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα, καταγράφοντας τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας, Νίκο Παπαθανάση να παίζουν αγώνα πινγκ πονγκ.
Όπως φαίνεται στο βίντεο του Status FM, οι δύο υπουργοί άφησαν για λίγο το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμά τους στη ΔΕΘ και βρέθηκαν σε περίπτερο παίζοντας αντίπαλοι σε παιχνίδι πινγκ πονγκ.
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