«Για πόσο ακόμη θα αυτοδοξάζεστε κρυπτόμενη;» - Επίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Κεραμέως για την 4ήμερη εργασία

Επίθεση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κατά της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, με αφορμή τις τοποθετήσεις της σε νέα της συνέντευξη στο MEGA.

«Η υπουργός Εργασίας επανήλθε σήμερα στο θέμα της 4ήμερης εργασίας. Προκειμένου να καλύψει τις ανεδαφικές και αστείες δηλώσεις της ότι θα κλείσουν τα μανάβικα με την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας σε θέσεις έντασης διανοίας, σήμερα ξεφούρνισε ένα ακόμη ψέμα ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα εννοούσε τις τουριστικές επιχειρήσεις (!), ανέφερε αρχικά το ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε:

«Κυρία Κεραμέως, φτάνουν τα ψέματα. Τολμήστε να αφήσετε τους τηλεοπτικούς μονολόγους και να αντιπαρατεθείτε με τον Τομεάρχη Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, που σας κάλεσε δημόσια. Για πόσο ακόμη θα αυτοδοξάζεστε κρυπτόμενη;».