Γιαννακοπούλου για το μανιφέστο του Τσίπρα: «Δεν αισθάνθηκα ότι έκανε rebranding - Δεν τον υποτιμώ»

Το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή (1/5) κλήθηκε να σχολιάσει η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου.

Μιλώντας στο Action24, τόνισε ότι δεν τον υποτιμά ως πολιτικό αντίπαλο αλλά ότι δεν διέκρινε το λεγόμενο rebranding που δήλωσε ότι έκανε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Την Πρωτομαγιά είχα να κάνω και πιο ενδιαφέροντα πράγματα από το να διαβάσω το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα. Διάβασα όμως το τι έλεγαν οι εφημερίδες για να είμαι σαφής και ειλικρινείς. Από αυτό που διάβασα, στα μέσα ενημέρωσης, δεν είδα και κάτι διαφορετικό. Δεν είδα και κάτι φρέσκο, δεν είδα και κάτι ουάου, ότι εδώ γίνεται κάτι συγκλονιστικό.

Δεν είμαι δογματική σε τίποτα, περιμένω και εγώ να δω τι έχει να πει και αν αυτό το λεγόμενο rebranding που μας λέει ότι έχει κάνει, ισχύει. Από εκεί και πέρα, όταν άκουσα τη συνέντευξή του που έλεγε ότι εγώ θα τις έκλεινα τις τράπεζες με το καλημέρα, οφείλω να σας ομολογήσω ότι αυτό δεν το αισθάνθηκα και rebranding. Όταν λέει ναι τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσω εγώ με το καλημέρα και όχι να τις κλείσω τον Ιούνιο, Ιούλιο», ανέφερε αρχικά.

Γιαννακοπούλου για Τσίπρα: «Δεν τον υποτιμώ, ούτε όμως τον υπερεκτιμώ»

=Απαντώντας στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν ένα κόμμα Τσίπρα συνιστά απειλή στο ΠΑΣΟΚ, η Νάντια Γιαννακοπούλου: «Όποιος βγαίνει και υποτιμά οποιονδήποτε άλλον, ειδικά σε όμορους χώρους στην πολιτική νομίζω είναι μεγάλο λάθος. Δεν τον υποτιμώ, ούτε τον κύριο Τσίπρα, ούτε κανένα από τα κόμματα τα οποία ακούμε ότι πρόκειται να δημιουργηθούν. Ούτε όμως και τον υπερτιμώ, ούτε και τον φοβάμαι.

Ξαναλέω, έχει να αποδείξει πάρα πολλά και η ελληνική κοινωνία θυμάται. Έχει μνήμη», είπε κλείνοντας επί του θέματος.