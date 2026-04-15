Γιάννης Στουρνάρας: Η κυβέρνηση προτείνει ανανέωση της θητείας του στην Τράπεζα της Ελλάδος

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/4) στο Μέγαρο Μαξίμου με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Η κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανεξαρτησία και το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, προτείνει την ανανέωση της θητείας του νυν διοικητή, Γιάννη Στουρνάρα.