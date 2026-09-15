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Γιώργος Φλωρίδης: Υποψήφιος με τη ΝΔ στην Α' Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 2027

Στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ο Γιώργος Φλωρίδης.

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Ο Γιώργος Φλωρίδης στη Βουλή
Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής | EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
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Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, που αναμένεται να διεξαχθούν το 2027, θα είναι υποψήφιος ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Η υποψηφιότητα ανακοινώθηκε με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρονται τα εξής: Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

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