Γιώργος Φλωρίδης: Υποψήφιος με τη ΝΔ στην Α' Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 2027

Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, που αναμένεται να διεξαχθούν το 2027, θα είναι υποψήφιος ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
Η υποψηφιότητα ανακοινώθηκε με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρονται τα εξής: Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
- «Όσο ζω, MAZΩ»: Το λακωνικό αντίο του Σωτήρη Τσαφούλια στον Γιώργο Μαζωνάκη
- Έξω φρενών ο Στραβελάκης με τη Μάνου για τον Μαζωνάκη: «Ντροπή, ντροπή! Είναι νεκρός»
- Αψυχολόγητη δήλωση Αφροδίτης Μάνου για Μαζωνάκη: «Ούτε που τον ήξερα αυτόν και τη δουλειά του»
- Χασαπόπουλος για κηδεία Μαζωνάκη: «Μπορεί να είναι και κακία, αλλά ο Σάκης γιατί δεν πήγε;» - «Ούτε η Βανδή ήταν»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.