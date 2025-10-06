Γιώργος Καραμέρος: «Πράξη υπέρβασης η παραίτηση Τσίπρα» - Οι πρώτες αντιδράσεις βουλευτών

Ξεκίνησαν οι πρώτες αντιδράσεις από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων σχετικά με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

O βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος αναφέρει σε ανάρτησή του: «Η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και ηγέτη του προοδευτικού χώρου, Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα είναι μία πράξη υπέρβασης. Το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες. Μέχρι τότε η δική μου ευθύνη απέναντι στους πολίτες κάθε γειτονιάς της Ανατολικής Αττικής παραμένει αμετάβλητη. Για ένα νέο βουλευτή όπως εγώ, το αξίωμα δεν είναι προνόμιο αλλά εργαλείο για να συνεχίσω να παλεύω καθημερινά για τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και να προτείνω τις λύσεις τους, ασκώντας σκληρή αλλά γόνιμη αντιπολίτευση. Η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η δύναμή μου και όσο μου το επιτρέπουν οι συνθήκες στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία , θα κάνω το καθήκον μου με αυταπάρνηση.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, σχολιάζει ότι «ως βουλευτής ο Τσίπρας δεν έκανε ούτε μία ομιλία στη Βουλή».

Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ο Αλέξης Τσίπρας με την παραίτησή του βάζει ταφόπλακα στον ΣΥΡΙΖΑ». «Όσο ο Τσίπρας κρύβεται και δεν κάνει αυτοκριτική θα τον κυνηγούν» ανέφερε επίσης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης ανέφερε αρχικά πως ούτε έπεσε σαν βόμβα αλλά ούτε το περίμεναν στον ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης ανέφερε ότι «σαφώς θα υπάρξουν εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Τρύφωνας Αλεξιάδης είπε ότι «Μας στεναχωρεί η απόφαση του πρώην προέδρου μας». «Ελπίζω ότι αυτό που λέει στη δήλωσή του για μελλοντική συμπόρευση θα γίνει πράξη». Επίσης τόνισε ότι «προς τιμήν του παραιτήθηκε, όχι όπως άλλοι που διαφώνησαν αλλά κράτησαν την έδρα».

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης σε ανάρτησή του αναφέρει «Η συνεργασία όλων των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων γύρω από ένα κοινό πρόγραμμα είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ για να φύγει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Μακάρι η σημερινή απόφαση και τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα να συμβάλλουν σε αυτό. Η ευρύτερη κοινωνική πλειοψηφία διψά για μια πολιτική αλλαγή ελπίδας, εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας.

Αυτό εισπράττω από την κοινωνία ως ενεργός πολίτης, μετά την απόφαση που πήρα εδώ και χρόνια να μείνω οριστικά μακριά από κομματικά και κοινοβουλευτικά αξιώματα».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης σε ανάρτησή του γράφει «Παραιτήθηκε ο Α. Τσίπρας από Βουλευτής.

Το Κοινοβούλιο, λέει, δεν προσφέρεται, έστω και με τα προνόμια ενός π. Πρωθυπουργού που παρέχει ο κανονισμός της Βουλής, για πολιτικό αγώνα!

Άντε πάλι από την αρχή, στο πεζοδρόμιο!

Όπως θα έλεγε και ο Μαρξ, «η επανάληψη της ιστορίας ως φάρσας»!»