Γιώργος Μυλωνάκης: Διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Γιώργος Μυλωνάκης
Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής (17/4) το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με αυτό: «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά από από σοβαρό εγκεφαλικό από ρήξη ανευρύσματος και αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο τουλάχιστον για ένα δεκαήμερο ώστε να εκτιμηθεί με ακρίβεια η κατάστασή του.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ