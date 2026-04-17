Γιώργος Μυλωνάκης: Διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής (17/4) το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Σύμφωνα με αυτό: «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.
Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά από από σοβαρό εγκεφαλικό από ρήξη ανευρύσματος και αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο τουλάχιστον για ένα δεκαήμερο ώστε να εκτιμηθεί με ακρίβεια η κατάστασή του.
