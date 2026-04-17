Το πρωτοσέλιδο για Μυλωνάκη που ξεσήκωσε τους γαλάζιους, το γερμανικό σύστημα και η απουσία Δένδια

Εδώ και καιρό γράφονταν διάφορα... ηρωικά για τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή με θέμα τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου. «Στα σχοινά ο Μητσοτάκης», «θα φάει ξύλο η κυβέρνηση» και άλλα τέτοια κομψά έγραφαν πολλά ΜΜΕ. Η αλήθεια είναι ότι ένταση υπήρξε, αλλά τίποτα που να διαφοροποιεί ιδιαίτερα το σκηνικό σε σχέση με άλλες κοινοβουλευτικές αντιπαραθέσεις. Για παράδειγμα, ο Μητσοτάκης σύμφωνα με την κακή εκδοχή δεν έχασε, σύμφωνα με τη δική του ανάγνωση και κάποιων στενών του συνεργατών ιδίως στη δευτερολογία πήρε το χαρτί από την αντιπολίτευση. Ομολογουμένως πάντως ο Ανδρουλάκης δεν ήταν όσο καλός ήταν πριν από δύο εβδομάδες, όταν αναμετρήθηκε με τον Κωστή Χατζηδάκη μόλις έσκασε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και ήταν αυτός που προκάλεσε τη συζήτηση. Κοινώς, όπως λέει ο λαός, μέλι-μέλι και από τηγανίτα τίποτα.

Η τοξικότητα και ο Μυλωνάκης

Για τον Μητσοτάκη πάντως υπήρξε μια στιγμή που βγήκε εκτός κειμένου και αρκούσε για να συσπειρώσει τους βουλευτές της ΝΔ, οι οποίοι δεν είναι και ιδιαιτέρως στα πάνω τους αυτή την περίοδο. Ήταν όταν παρέλειψε αρκετές σελίδες της πρωτολογίας του και κραδαίνοντας ένα πρωτοσέλιδο του Documento μίλησε για τις επιθέσεις που δέχθηκε ο κ. Μυλωνάκης, αλλά και ο ίδιος προσωπικά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό άρκεσε για να ντοπάρει τους γαλάζιους βουλευτές.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Από εβδομάδα οι μετρήσεις

Σας είχα γράψει ότι οι δημοσκόποι περίμεναν τη συζήτηση στη Βουλή ως πολιτικό ορόσημο, προκειμένου να ξεκινήσουν να μετρούν. Αυτό θα γίνει και τώρα, καθώς ο κόσμος επιστρέφει μετά τις πασχαλινές διακοπές στη βάση του, ενώ συνδέεται και περισσότερο με την επικαιρότητα. Από Δευτέρα ξεκινούν αρκετές εταιρείες, αλλά ξεκινά και το Μαξίμου τις δικές του μετρήσεις και την ανάλυση με focus groups που πάντα έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέρον ως προς την ποιοτική ανάλυση που περιέχουν για τις κοινωνικές τάσεις και τη δυναμική των πραγμάτων.

Ραντεβού με τους βουλευτές

Με δεδομένο ότι τον Μάιο θα ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, ο Μητσοτάκης αναγκάζεται να κάνει μασάζ στους βουλευτές της ΝΔ τις επόμενες μέρες. Χθες, στο περιθώριο της συζήτησης στη Βουλή, ο πρωθυπουργός έβαλε κάτω τις ημερομηνίες με τους συνεργάτες του και κατέληξαν σε σύγκληση της Κοινοβουλευτικης Ομάδας της ΝΔ την Πέμπτη 30 Απριλίου. Για να μην έχετε αμφιβολίες, εκεί αναμένεται να γίνει... ματς, καθώς οι βουλευτές περιμένουν με λυμένο το ζωνάρι. Ήδη αρκετοί προειδοποιούν ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν την άρση ασυλίας συναδέλφων τους την επόμενη εβδομάδα στις κάλπες που θα στηθούν για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αρκετοί τα έχουν πάρει και με τον χειρισμό της υπόθεσης του Μακάριου Λαζαρίδη.

Το γερμανικό εκλογικό σύστημα στο προσκήνιο

Μέσα σε όσα είπε ο Μητσοτάκης χθες στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση κράτησα τα όσα είπε για το νέο εκλογικό σύστημα όπου «κάποιοι θα εκλέγονται με σταυρό και άλλοι με λίστα». Προφανώς παραπέμπει στη λογική του γερμανικού συστήματος που ο ψηφοφόρος ψηφίζει τον βουλευτή που τον εκπροσωπεί και το κόμμα το οποίο εκλέγει έναν αριθμό εκπροσώπων που έχουν επιλέγει μέσω λίστας. Ο Μητσοτάκης πάντως προτείνει η αλλαγή να συζητηθεί και να ψηφιστεί μετά τις εθνικές εκλογές ώστε οι κανόνες να είναι γνωστοί εξαρχής.

Απουσία Δένδια

Από τη χθεσινή μάχη στη Βουλή έλειπε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Βεβαίως η απουσία ήταν δικαιολογημένη καθώς έλειπε σε επίσημη υποχρέωση στο εξωτερικό. Από την άλλη είναι σαφές ότι σε τέτοιες καταστάσεις είναι προτιμότερο να λείπεις παρά να είσαι παρών. Όλα αυτά το Μαξίμου τα βλέπει, αλλά προς το παρόν έχει άλλα, δυσκολότερα ζητήματα να χειριστεί.