Για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη ενημέρωσε ο επεμβατικός νευροακτινολόγος, Ευτύχιος Αρχοντάκης, που χειρούργησε τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ.

Μιλώντας στον ANT1, ο γιατρός που χειρούργησε τον κ. Μυλωνάκη στον Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», τόνισε πως οι επόμενες 10 ημέρες είναι «ημέρες αγωνίας».

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη από ρήξη ανευρύσματος. Όπως είπε ο Ευτύχιος Αρχοντάκης, «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες καθώς πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι».

«Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε. Μένει να περιμένουμε», είπε ο κ. Αρχοντάκης, δηλώνοντας πως είναι ικανοποιημένος από την επέμβαση, καθώς ερωτήθηκε από τον κ. Χατζηνικολάου.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, με βάση το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από τον Ευαγγελισμό, φαίνεται να νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά υπό έλεγχο κατάσταση, μετά την εισαγωγή του στη ΜΕΘ, αφού υπέστη ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο.

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ', μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη», αναφέρει το επίσημο έγγραφο.