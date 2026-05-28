Γιώργος Μυλωνάκης: Επέστρεψε στην Ελλάδα - «Είναι καλύτερα τα πράγματα», είπε η Τσιμτσιλή

Στην Ελλάδα έχει επιστρέψει πλέον ο Γιώργος Μυλωνάκης, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να αναφέρει σήμερα (28/5) στον αέρα του Happy Day ότι ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ βρίσκεται πλέον σε κέντρο αποκατάστασης με την κατάσταση της υγείας του να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα.

«Βρισκόταν στη Γερμανία σε ένα κέντρο αποκατάστασης και οι Γερμανοί έκαναν αυτό που έπρεπε, φαίνεται ότι το έκαναν και καλά.

Χωρίς να αδικήσουμε τους Έλληνες γιατρούς που είχε την τύχη ο Γιώργος να βρεθεί κατευθείαν στον Ευαγγελισμό, να πέσει σε ένα πολύ καλό ιατρικό team, αμέσως να μπει στο χειρουργείο και να πάνε όλα καλά. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια.

Πήγαν στη Γερμανία για το επόμενο στάδιο της αποκατάστασης, αλλά πλέον είναι σε ένα κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα και οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι μπορεί να είναι και όλα καλά πολύ σύντομα», είπε αρχικά η παρουσιάστρια του Happy Day.

«Αυτή είναι η ευχή μας και η προσευχή μας. απλά ίσως επειδή το έχετε διαβάσει, θέλαμε να σας πούμε ότι ισχύει. Η Τίνα μας είναι εδώ, γύρισε με τον άνδρα της όπως έφυγε και μπορεί να μας βλέπει και ο Γιώργος αυτή τη στιγμή.

Οπότε να στείλουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε όλη την οικογένεια, καλή δύναμη και σύντομα περαστικά. Σιδερένιος και σύντομα στις επάλξεις και οι δύο». κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.