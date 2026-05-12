«Ο Γιώργος Μυλωνάκης έφυγε για Γερμανία» - Ο Γεωργιάδης ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του

Εκτός ΜΕΘ, μετά από 26 ημέρες νοσηλείας, με εμφανής βελτίωση στην υγεία του βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, μετά την ρήξη ανευρίσματος που υπέστη.

Η σύζυγός του, Τίνα Μελισσαροπούλου με νέα ανάρτησή της, μίλησε ανοιχτά για τον «γολγοθά» που βιώνει εδώ και σχεδόν ένα μήνα, λόγω την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη.

«Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή» είπε χαρακτηριστικά ενώ ανακοίνωσε ότι ο επόμενος σταθμός του συζύγου της είναι η Γερμανία, για την αποκατάστασή του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης καθώς εμφανίστηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης σήμερα, Τετάρτη 12/5, επιβεβαίωσε ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης έχει ήδη φύγει για Γερμανία, για την αποκατάστασή του.

«Έχει φύγει, είναι πολύ καλά για την περιπέτεια που περνάει. Νομίζω θα τα καταφέρει μια χαρά», είπε αρχικά ο υπουργός.

Ερωτηθείς για πότε θα επανέλθει, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Δεν υπάρχει χρονικός προσδιορισμός, ωστόσο η βελτίωσή του τις τελευταίες ημέρες είναι εντυπωσιακή. Η Τίνα Μελισσαροπούλου με εντυπωσίασε, δεν έφυγε ούτε λεπτό από κοντά του. Ήμουν συνεχώς εκεί με τον Γιώργο και στα τηλέφωνα με τον διοικητή του Ευαγγελισμού. Ήταν ακλόνητη εκεί και αυτό την τιμά πολύ»

«Η εικόνα που έχει δείξει είναι ότι είναι μαχητής και θα τα καταφέρει», συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας για τον Γιώργο Μυλωνάκη.