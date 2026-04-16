Γιώργος Μυλωνάκης: Συγκρατημένη αισιοδοξία από τους γιατρούς - Ποια η κατάσταση της υγείας του

Την επομένη της επείγουσας εισαγωγής στον Ευαγγελισμό, που χρειάστηκε ο Γιώργος Μυλωνάκης, λόγω της ρήξης ανευρύσματος που υπέστη στον εγκέφαλο, η στάση των γιατρών για την κατάστασή του μπορεί να περιγραφεί ως συγκρατημένα αισιόδοξη.

Δεν έχει περάσει το πρώτο κρίσιμο 24ωρο μετά του περιστατικού υγείας την ώρα του πρωινού καφέ στη Βουλή. Με την άφιξή του στο νοσοκομείο, το προσωπικό κατέβαλε έκτακτες προσπάθειες για να αποτρέψει εγκεφαλική αιμορραγία.

Μυλωνάκης: Οι επόμενες ώρες και ημέρες

Εντός ολίγων λεπτών, μπήκαν σε διαδικασία επέμβασης, κατά την οποία διεξήχθη ενδοαγγειακός εμβολισμός για τον αποκλεισμό του ανευρύσματος.

Η επόμενη ημέρα προδιαγράφεται κρίσιμη για την υγεία του υφυπουργού παρά το πρωθυπουργώ, ενώ θα χρειαστεί στενή παρακολούθηση για περίπου ένα 10ήμερο.

Από τη μεριά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε μία φορά τον κοντινό του συνεργάτη αμέσως μετά την εισαγωγή, για να ενημερωθεί περί της κατάστασής του, και μία δεύτερη φορά αργότερα την Τετάρτη (15/4), ενώ μία φορά τον επισκέφθηκε και ο Άδωνις Γεωργιάδης.