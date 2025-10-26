Γης μαδιάμ το εστιατόριο μετά την επίθεση στον Βορίδη: «Χουλιγκάνους της ακροαριστεράς» τους αποκάλεσε

Βίντεο, το οποίο αποτυπώνει την εικόνα του εστιατορίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά την επίθεση που δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης από ομάδα 60 ατόμων, με καλλυμένα τα χαρακτηριστικά τους, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Οι άγνωστοι, επιτέθηκε με αυγά και ύβρεις σε βάρος του πρώην υπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάκη Βορίδη, ο οποίο βρισκόταν στον χώρο με μέλη της οικογένειας του και φίλους, όταν λίγο μετά τις 23:30 δέχθηκε την επίθεση.

Μάλιστα κάποια από τα άτομα που του επιτέθηκαν, αναποδογύρισαν τραπέζια, πέταξαν καρέκλες και μπουκάλια προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους θαμώνες του συγκεκριμένου εστιατορίου, αλλά και των κοντινών καταστημάτων.

Ο Μάκης Βορίδης και μέλη της οικογένειας του, φέρεται να φυγαδεύτηκαν αρχικά στο υπόγειο διπλανού καταστήματος, μέχρι να επιτευχθεί με την επέμβαση της αστυνομίας, η ασφαλής αποχώρηση του από την περιοχή.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι σύνοδος αστυνομικός του βουλευτή που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, αποχώρησε.

Σύμφωνα με την αστυνομία έγιναν τέσσερις προσαγωγές, ωστόσο δεν προέκυψε η συμμετοχή τους στο επεισόδιο. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Η ανάρτηση του Μάκη Βορίδη μετά την επίθεση

Την επίθεση που δέχτηκε χθες βράδυ σε εστιατόριο του Ηρακλείου της Κρήτης σχολίασε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης.

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη" γράφει ο κ. Βορίδης και προσθέτει: "Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή.

Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας. Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».



