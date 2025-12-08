Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα, πυλώνας στη στρατηγική Τραμπ για την ενέργεια - Ισχυρή διάθεση για επενδύσεις»

Ως «πυλώνα στη στρατηγική Τραμπ για την ενέργεια» χαρακτήρισε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ την Ελλάδα στη συνέντευξη της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η συνέντευξη της μάλιστα έγινε με αφορμή την επίσκεψή της, τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη -την πρώτη από την ανάληψη των καθηκόντων της- όπου είχε σειρά επαφών και μίλησε στο επετειακό δείπνο «ΣΕΒΕ: 50 Χρόνια Εξωστρέφειας».

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έδωσε σαφές στίγμα της αμερικανικής πολιτικής για τον ρόλο της χώρας στην ενέργεια, τη σταθερότητα και τη διασυνδεσιμότητα στη νοτιοανατολική Ευρώπη -και το έκανε ξεκινώντας από όσα, σύμφωνα με την ίδια, αποτελούν κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχει ισχυρή διάθεση για επενδύσεις από εταιρείες των ΗΠΑ ενώ δεν δίστασε να αναδείξει τη Βόρεια Ελλάδα ως τεχνολογικό κόμβο.

Δεν έμεινε ωστόσο μόνο στα εγχώρια θέματα τονίζοντας την ανάγκη να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και τη Γάζα.

«Δεν μπορούμε ποτέ να το αφήσουμε να είναι φυσιολογικό (ο πόλεμος). Πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό που κάνει ο Πρόεδρος Τραμπ είναι τόσο σημαντικό», υπογράμμισε, δήλωσε μεταξύ άλλων.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Αναλυτικά η συνέντευξη της

«Η ενεργειακή ανεξαρτησία ισοδυναμεί με εθνική ασφάλεια. Νομίζω ότι με την Ελλάδα να έχει αυτή την ενεργειακή ανεξαρτησία και να είναι ο κόμβος εδώ, πραγματικά παρέχει περιφερειακή σταθερότητα, η οποία επηρεάζει τον κόσμο και τους γείτονες», σημείωσε.

Η ενεργειακή ανεξαρτησία ισοδυναμεί με εθνική ασφάλεια -και το βλέπουμε ξεκάθαρα αυτό στην περίπτωση της Ουκρανίας και της Ρωσίας», είπε, επισημαίνοντας πως η ενεργειακή εξάρτηση υπήρξε κρίσιμος παράγοντας στην αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Αναφέρθηκε και στη δική της συμμετοχή στις πρόσφατες συνομιλίες ανάμεσα στον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συμφωνία παροχής αμερικανικού LNG προς την Ουκρανία, ώστε να μπορέσει η χώρα να αντέξει τον χειμώνα και να καθίσει με ισχύ στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Υπογράμμισε, παράλληλα, το αυξανόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για τα ενεργειακά, τεχνολογικά και γεωστρατηγικά έργα στην περιοχή και ανέφερε ότι εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον νέα συνάντηση «3+1» (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, ΗΠΑ), αφιερωμένη αποκλειστικά στην ενέργεια.

Γκιλφόιλ: «Υπάρχει ισχυρή διάθεση για επενδύσεις»

Από τις πρώτες κιόλας ώρες της επίσκεψής της στη Θεσσαλονίκη, η κ. Γκιλφόιλ είχε σειρά συναντήσεων με φορείς και επιχειρηματικούς εκπροσώπους, όπως το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, εταιρείες της φαρμακοβιομηχανίας, της τεχνολογίας, αλλά και παραγωγικούς κλάδους της Βόρειας Ελλάδας. «Υπάρχει ισχυρή διάθεση για επενδύσεις στην Ελλάδα», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι οι αμερικανικές εταιρείες αναζητούν προβλεψιμότητα και σταθερότητα και ότι η ίδια εργάζεται ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Θέλουν να ξέρουν πού πηγαίνει η χώρα και πόσο φιλική είναι προς τις νέες επενδύσεις», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως «η Ελλάδα βρίσκεται σε μια στιγμή που υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες».

Προς επίρρωσιν αυτού, αναφέρθηκε στην ισχυρή παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην πρόσφατη σύνοδο για την ενέργεια P-TEC (Partneship for Transatlantic Enegry Cooperation), στην Αθήνα, όπου υπεγράφησαν σημαντικές συμφωνίες για την εδραίωση της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Βλέποντας αυτές τις ευκαιρίες εδώ -επειδή πολλά από αυτά αφορούσαν τον Κάθετο Διάδρομο, τα διάφορα λιμάνια, προφανώς τη σημασία της Αλεξανδρούπολης με τον FSRU και την επαναεριοποίηση, καθώς και τις στρατιωτικές δυνατότητες και στη συνέχεια τη Θεσσαλονίκη- υπάρχει μια πραγματική επιθυμία για επενδύσεις στην Ελλάδα από αμερικανικές επιχειρήσεις -και σε αυτή την περιοχή που είναι τόσο στρατηγική».

Η κυρία Γκιλφόιλ αναφέρθηκε, επίσης, στη δυναμική που παρουσιάζει η Βόρεια Ελλάδα ως τεχνολογικός κόμβος, αλλά και στην πρόσφατη υπογραφή της κοινής διακήρυξης μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών, εστιάζοντας σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της καινοτομίας καθώς, όπως είπε, «όποιος ελέγχει την ενέργεια, θα ελέγχει την ΤΝ. Και η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες να γίνει πρωταγωνίστρια».

«Νομίζω ότι δείχνει τη σημασία, επίσης, ως τεχνολογικού κόμβου, του βόρειου τμήματος της Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης, και του μέλλοντος», πρόσθεσε.

Σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας: «Ιστορικά σταθερή και αξιόπιστη»»

Η κ. Γκιλφόιλ στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας, την οποία χαρακτήρισε «ιστορικά σταθερή και αξιόπιστη». Για την ίδια, άλλωστε, η ενίσχυση αυτής της συμμαχίας αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της παρουσίας της στη χώρα.

«Η Ελλάδα υπήρξε επανειλημμένα σταθερός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας έμπιστος σύμμαχος, ένας σύμμαχος στον οποίο μπορούμε να βασιστούμε κάθε φορά. Και η Ελλάδα μπορεί να μην είναι μια μεγάλη χώρα κατά κεφαλήν, αλλά είναι μια ισχυρή και περήφανη χώρα, που είναι ένας καλός γείτονας και ένας καλός σύμμαχος», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Είναι υπέροχο να βλέπουμε αυτή τη σχέση να αναπτύσσεται. Και ειλικρινά, βλέπω πού πηγαίνει η σχέση και το ενδιαφέρον που έχουμε ως Αμερικανοί για την Ελλάδα και αυτήν την περιοχή, είτε έχουμε να κάνουμε με την Ανατολική Μεσόγειο, είτε με τη Νότια ή την Κεντρική Ευρώπη».

Η επίσκεψη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Θεσσαλονίκη και η συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο

Πέρα από τα ενεργειακά και οικονομικά ζητήματα, η κ. Γκιλφόιλ έκανε εκτενή αναφορά και στη συνάντηση που είχε με τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, εξαίροντας το έργο της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης στα θέματα ενδοοικογενειακής βίας και υπενθυμίζοντας τη δική της εμπειρία ως εισαγγελέα σε υποθέσεις κακοποίησης.

«Μιλήσαμε για αυτά τα προγράμματα, για το πώς να βοηθήσουμε τις γυναίκες να ξεφύγουν από έναν κύκλο κακοποίησης, που είναι τόσο σωματικός όσο και ψυχολογικός, και πώς αυτό επηρεάζει τα παιδιά, για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής.

Η επίσκεψη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Θεσσαλονίκη | EUROKINISSI

Του είπα, λοιπόν, για μερικά από τα πράγματα στα οποία συμμετείχα, όπως το Dress for Success, το Bottomless Closet, το οποίο βοηθά μια γυναίκα να επιστρέψει στην αγορά εργασίας για να φροντίσει τον εαυτό της και την οικογένειά της, ώστε να μην αισθάνεται εξαρτημένη από έναν κακοποιητικό σύντροφο», ανέφερε.

Με αφορμή τη συνάντηση με τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε τη σημασία της θρησκευτικής ελευθερίας και ανεξαρτησίας, η οποία, όπως είπε, αποτελεί μέρος της πλατφόρμας και της ιδεολογίας του Προέδρου Τραμπ. «Κι εγώ συμμερίζομαι τις ίδιες αξίες, και νομίζω ότι ήταν απλώς ένας από τους πολλούς καταπληκτικούς λόγους για τους οποίους ήθελα και επέλεξα να έρθω στην Ελλάδα».

Ιδιαίτερα εντυπωσιασμένη δήλωσε η κ. Γκιλφόιλ από την επίσκεψή της στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, όπου ενημερώθηκε από την ξεναγό Ιωάννα Τρικούκη για την ιστορία του Ιερού Ναού και τα ιερά σεβάσματα που φυλάσσονται εντός του, ενώ κατέβηκε και στην κρύπτη του ναού. «Ούσα πολύ θρησκευόμενη, ήταν μια πραγματικά πολύ ξεχωριστή εμπειρία», σημείωσε.

Η πρέσβης των ΗΠΑ συναντήθηκε, κατά την επίσκεψή της στη Θεσσαλονίκη, και με τον πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ, από τον οποίο ενημερώθηκε για την πορεία των έργων της κατασκευής του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδας και της μετατροπής της Πλατείας Ελευθερίας σε πάρκο μνήμης.

Όπως είπε, είχε συζητήσεις για το θέμα με τους αρμόδιους φορείς και έχει λάβει διαβεβαιώσεις ότι τα δύο έργα θα προχωρήσουν, ενώ δήλωσε αποφασισμένη να στηρίξει την υλοποίηση του Μουσείου Ολοκαυτώματος, ακόμη και συμβάλλοντας σε δράσεις συγκέντρωσης πόρων. «Το παρακολουθούμε στενά. Θα κάνω οτιδήποτε μπορώ για να βοηθήσω, και επίσης είπα πως, αν χρειαστούν βοήθεια με τη συγκέντρωση πόρων κ.λπ. για το Μουσείο Ολοκαυτώματος, θα το κάνω».

Για την πλατεία Ελευθερίας δήλωσε: «Ελπίζω και είμαι αισιόδοξη ότι θα προχωρήσει σε έγκαιρο χρονικό πλαίσιο».

«Η Θεσσαλονίκη κέρδισε ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου»

«Είναι απολύτως όμορφη!». Με αυτή τη φράση η κ. Γκιλφόιλ δεν έκρυψε τη γοητεία που τής άσκησε η Θεσσαλονίκη σε αυτή την πρώτη επίσκεψή της στην πόλη. Όπως είπε, η Θεσσαλονίκη την κέρδισε με την αυθεντικότητα, τη θερμή φιλοξενία και την ιστορική της βαρύτητα: «Ανυπομονούσα να έρθω. Έχω ακούσει τόσα για τον πολιτισμό, την ιστορία, τους ανθρώπους -και η Θεσσαλονίκη δεν με απογοήτευσε καθόλου».

«Ακόμη και μόνο οδηγώντας στην πόλη, βλέπεις τις γειτονιές, τον παλμό. Αρκετοί από τους καλύτερους φίλους μου μού έλεγαν πάντα ότι η αγαπημένη τους πόλη στην Ελλάδα είναι η Θεσσαλονίκη», ανέφερε, περιγράφοντας την εμπειρία της σύντομης παραμονής της στην πόλη, την οποία σκοπεύει να επισκέπτεται συχνά.

Τι γνώμη έχει η νέα πρέσβειρα για τη ζωή στην Ελλάδα

Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών μίλησε, επίσης, για τη σχέση της με τον Πρόεδρο Τραμπ -τον «καλό φίλο μου εδώ και πάνω από 20 χρόνια», όπως είπε- αλλά και όλα όσα διαμόρφωσαν την ίδια ως προσωπικότητα, πολλά από τα οποία έχει περιλάβει στο βιβλίο της «Κέρδισε κάθε μάχη», αλλά και για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της στην Ελλάδα.

«Διανύω ένα νέο κεφάλαιο τώρα, το οποίο είναι συναρπαστικό», σημείωσε, τονίζοντας ότι, χάρη στην αυτοπεποίθηση, τις αρχές που πήρε από τους γονείς της αλλά και τη στήριξη του γιου της, κατάφερε να ζήσει το «αμερικανικό όνειρο» και να γίνει η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Με πίστη, προσπάθεια και αφοσίωση, μπορούν όλοι να πετύχουν όσα οραματίζονται, κατέληξε.