Γκίλφοϊλ, Μάιραν και Πιερρακάκης στην Πινακοθήκη για την εκδήλωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών

Παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην Εθνική Πινακοθήκη, εκδήλωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.
Η κα Γκίλφοϊλ έφτασε λίγο πριν τις 17:30 στον χώρο, ενώ ακολούθησε η άφιξη του κεντρικού προσώπου της βραδιάς, του Στίβεν Μάιραν, μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Τους υψηλούς προσκεκλημένους υποδέχθηκε στην είσοδο ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Συμεών Τσομώκος.
