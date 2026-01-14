Μενού

Γκίλφοϊλ, Μάιραν και Πιερρακάκης στην Πινακοθήκη για την εκδήλωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Στίβεν Μάιραν και ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών στην Εθνική Πινακοθήκη.

Παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην Εθνική Πινακοθήκη, εκδήλωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Η κα Γκίλφοϊλ έφτασε λίγο πριν τις 17:30 στον χώρο, ενώ ακολούθησε η άφιξη του κεντρικού προσώπου της βραδιάς, του Στίβεν Μάιραν, μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Τους υψηλούς προσκεκλημένους υποδέχθηκε στην είσοδο ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Συμεών Τσομώκος.



Το «παρών» στη σημαντική αυτή βραδιά δίνουν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Ο φακός κατέγραψε την άφιξη του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Σταύρου Παπασταύρου.

Η ατζέντα της εκδήλωσης περιλαμβάνει διάλεξη του κ. Μάιραν, την οποία θα προλογίσει η κα Γκίλφοϊλ, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση (Q&A) με τον διευθυντή της «Καθημερινής», Αλέξη Παπαχελά.

