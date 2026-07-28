Γκουτέρες από Κύπρο: «Να έχουμε επιτέλους μία λύση στο Κυπριακό»

Ο Αντόνιο Γκουτέρες έστειλε μήνυμα στήριξης της προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στην Κύπρο όπου θα έχει σειρά επαφών.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο γ.γ. του ΟΗΕ, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί μήνυμα αλληλεγγύης προς τον κυπριακό λαό αλλά και επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης.

«Με την επίσκεψή μου δείχνω την αλληλεγγύη μου στον λαό της Κύπρου και τη δέσμευσή μου να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε μια λύση στο Κυπριακό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, ωστόσο, σημείωσε ότι η διαδικασία «εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κύπριους και επίσης τις εγγυήτριες δυνάμεις που έχουν να παίξουν ρόλο», αναδεικνύοντας εκ νέου τη σημασία του ρόλου Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας στην εξίσωση.

«Θα κάνω ό,τι μπορώ να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή», πρόσθεσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

Το πρόγραμμα Γκουτέρες

Η συνάντηση Γκουτέρες με τον Τ/κ ηγέτη είναι προγραμματισμένη λίγο αργότερα, στις 11.45.

Το μεσημέρι, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο επικεφαλής του ΟΗΕ θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο Ειρηνευτών, έξω από το Λήδρα Πάλας και στις 16.00 το απόγευμα θα επισκεφθεί το εργαστήρι της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ).

Στη συνέχεια έχουν οριστεί συναντήσεις με τους διαπραγματευτές, τους επικεφαλής των Τεχνικών Επιτροπών και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Το βράδυ, ο γ.γ. του ΟΗΕ θα συμμετάσχει σε ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες στην Οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου Χασίμ Ντιάν στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας.

Την Τετάρτη (29/07) το πρωί ο κ. Γκουτέρες θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο Αεροδρόμιο Λευκωσίας και αμέσως μετά θα παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου πριν αναχωρήσει από την Κύπρο.