H διαρροή της άφιξης Ζελένσκι, η γοητεία της Κίμπερλι και οι τρεις υποψήφιοι για τον δήμο Αθηναίων

Μπορεί η κυβέρνηση να μην επιβεβαιώνει επισήμως ότι την Κυριακή θα έρθει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά αυτό είναι αναμενόμενο για λόγους ασφαλείας. Τη δουλειά την ξεκίνησε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού, η οποία επιβεβαίωσε το σχετικό δημοσίευμα και έκτοτε όλα πήραν τον δρόμο τους και βεβαίως η πληροφορία δεν μαζεύεται. Για να μην λέμε και παραμύθια, να σας πω ότι η ομάδα προπομπών του Ζελένσκι πήγε χθες για επαφές στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Μαξίμου και στη Βουλή, όπου προγραμματίζεται να βρεθεί κατά το σύντομο πρόγραμμά του επί αθηναϊκού εδάφους. Αυτό που είναι παιζόμενο είναι η ώρα άφιξης, η οποία με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζεται γύρω στις 12:20.

Η γοητεία της Κίμπερλι

Πρέπει να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν γνωρίσει τις τελευταίες μέρες την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχουν να πουν ενδιαφέροντα πράγματα για την ίδια. Άπαντες συμφωνούν ότι γνωρίζει καλά τα θέματα και ότι προσαρμόζεται στο προφίλ και στο υπόβαθρο του κάθε συνομιλητή της. Αυτό συνέβη για παράδειγμα χθες με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα την πάρει μαζί του για ένα tour σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που στηρίζει η Αρχιεπισκοπή. Ανάλογη ήταν και η συζήτηση με τον Δένδια, ο οποίος βεβαίως δεν την γνώρισε χθες, καθώς έχουν συναντηθεί αρκετές φορές τις τελευταίες μέρες, από τη στιγμή που ήρθε.

Ο Τραμπ και η Ακρόπολη

Στη χθεσινή της συνέντευξη στον ΑΝΤ1 η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ρωτήθηκε για το εάν ο Πρόεδρος Τραμπ θα επισκεφτεί την Αθήνα. Η ίδια απάντησε πως «ελπίζω να έρθει, θα του το ζητήσω», όπως όμως σας έχω έγκαιρα ενημερώσει από την αρχή της εβδομάδας, η ίδια εργάζεται στην παρούσα φάση για να κλείσει ραντεβού για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο. Για τα τυπικά να αναφέρω και το εξής: όταν ανακοινώθηκε η επίσκεψη Ομπάμα στην Αθήνα, η αρχική ιδέα τον ήθελε να δίνει μια ιστορική ομιλία στην Πνύκα. Ωστόσο λόγοι ασφαλείας απέρριψαν την ιδέα και τελικά η ομιλία του έγινε στο ΚΠΙΣΝ. Αν ποτέ έρθει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα, όχι Ακρόπολη, ούτε μέχρι τον Εθνικό Κήπο δεν τον βλέπω να φτάνει.

Τα μυστήρια του Δήμου Αθηναίων

Μπορεί ακόμα οι Δημοτικές εκλογές να αργούν πολύ, όμως κινητικότητα στον Δήμο Αθηναίων δεδομένα καταγράφεται. Αφενός ο Χάρης Δούκας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα πάει για βουλευτής το 2027, συνεπώς είναι λογικό να επιδιώξει μια δεύτερη θητεία. Από την άλλη, ο Κώστας Μπακογιάννης σταθμίζει αφενός το σενάριο να επιδιώξει τη ρεβάνς στον δήμο και αφετέρου την κάθοδο στην Α' Αθηνών με τη ΝΔ, όπου όμως τα πράγματα είναι στριμωγμένα. Αν μου ζητάτε να ρισκάρω διαισθητικά μια εκτίμηση, θα έλεγα ότι θα μείνει στον δήμο. Εκεί όμως αναπτύσσει ξανά κινητικότητα και ο Χρήστος Τεντόμας, άλλοτε αναπληρωτής δήμαρχος επί Μπακογιάννη, ο οποίος και το 2019 είχε ξεκινήσει να κατέβει, αλλά αποσύρθηκε υπέρ Μπακογιάννη.

Γιατί τσακώνονται ο Τσίπρας με τον Βαξεβάνη;

Η διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ του εκδοτικού οίκου Gutenberg και του εκδότη του Documento Kώστα Βαξεβάνη έχει πολύ συγκεκριμένη αιτία. Ο Βαξεβάνης διατηρεί καλές σχέσεις με τον Νίκο Παππά και τον Παύλο Πολάκη, στελέχη με τα οποία ο Αλέξης Τσίπρας έχει τραβήξει κόκκινη γραμμή. Ο Παππάς πήρε επάνω του το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και ο Πολάκης το ζήτημα της παραπομπής των 10 πολιτικών προσώπων με την υπόθεση Νovartis - δυο υποθέσεις για τις οποίες ήδη ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει δημοσίως την αυτοκριτική του. Ο Βαξεβάνης ασκεί κριτική στον Τσίπρα για τον τρόπο με τον οποίο «αδειάζει» δυο κορυφαίες κινήσεις της δικής του κυβέρνησης, για τις οποίες ο ίδιος εργάστηκε για να τεκμηριώσει δημοσιογραφικά. Η διαμάχη θα κορυφωθεί με την έκδοση του βιβλίου, όπου αναμένω «σεντόνια» κριτικής αλλά και απαντήσεις από τους πρωταγωνιστές του τότε.

Κουίζ

Ποιος βουλευτής του βόρειου τομέα της Αττικής φαίνεται πως δεν θα είναι ξανά υποψήφιος;