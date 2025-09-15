H συνέντευξη Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1, το παράπονο των γαλάζιων βουλευτών και η συνάντηση με Ερντογάν

Με την ολοκλήρωση του κύκλου παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ και την προβολή των μέτρων της κυβέρνησης, ο Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να συνεχίσει να βγαίνει μπροστά. Εξ ου και θα δώσει μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη αυτή την Τετάρτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η προβολή των μέτρων

Αν είδατε το Σάββατο μια συνάντηση που έκανε ο Μητσοτάκης με έναν πολίτη για την κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων σε χρονίως πάσχοντες, φαίνεται ότι θα συνεχίσετε να το βλέπετε. Και αυτό γιατί ο Μητσοτάκης είναι πεπεισμένος ότι για να καταστεί σαφές ποιο είναι το όφελος των πολιτών θα πρέπει να συστηματοποιήσει τις επαφές μαζί τους.

Για παράδειγμα, συζητείται το σενάριο να κάνει μια συνάντηση με νέους, οι οποίοι ευνοούνται ιδιαίτερα από το αφορολόγητο. Οι αποφάσεις επί της στρατηγικής της εβδομάδας και γενικώς των επόμενων ημερών θα αποφασιστούν από σήμερα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 | Eurokinissi

Η γκρίνια των βουλευτών

Πάντως, το Μαξίμου θα πρέπει να δει το πώς θα διαχειριστεί την γκρίνια ορισμένων βουλευτών του που εξακολουθούν να βλέπουν τα πράγματα γκρι, για να το πω κομψά. Μια ντρίμπλα είναι η τοποθέτηση του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, θέση που θα επικυρωθεί με συνεδρίαση της ΚΟ μέσα στην εβδομάδα. Ο Χαρακόπουλος ανήκει στο καραμανλικό στρατόπεδο και θεωρείται από τους βουλευτές που σε αρκετές περιπτώσεις έκανε εσωκομματική αντιπολίτευση.

«Να τα ξαναβρεί με Σαμαρά-Καραμανλή»

Μέσα στο Σαββατοκύριακο συνάντησα έναν τέτοιον βουλευτή που ούτε λίγο ούτε πολύ γύρισε και μου είπε ότι είναι χρέος του Μητσοτάκη να τα ξαναβρεί με τους δυο πρώην Πρωθυπουργούς.

«Δεν είναι καιρός για διασπάσεις», ήταν η χαρακτηριστική του φράση και τοποθέτηση την εκλογική επιρροή ενός κόμματος Σαμαρά στο 8%. Είπε και διάφορα όπως καταλαβαίνετε για τους ΠΑΣΟΚογενείς (μην τα ξαναγράφω, τα ξέρετε). Όταν του απάντησα ότι οι Πασοκογενείς είναι που έκαναν τον Κυριάκο Πρωθυπουργό, η απάντηση ήταν πως «οι δεξιοί ψηφοφόροι θέλουν να βρουν έναν άνθρωπο να μιλήσουν και δεν βρίσκουν».

Το διήμερο για ελληνοτουρκικό ραντεβού

Η προοπτική μιας συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη είναι πιθανή, αλλά όχι κλεισμένη. Και αυτό γιατί τα προγράμματα τους δεν συμπίπτουν απόλυτα, όπως και άλλες χρονιές στη Νέα Υόρκη.

Ο Ερντογάν μιλά από τους πρώτους, ως αρχηγός κράτους, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και γενικώς πλέον μένει τις απολύτως απαραίτητες μέρες στις ΗΠΑ. Αφήστε που δεν φαίνεται κάποια προοπτική συνάντησης με τον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης όμως μιλάει στο τέλος της εβδομάδας, μαζί με τους υπόλοιπους πρωθυπουργούς. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι έχουν κυκλωθεί δύο πιθανές μέρες, η Τρίτη 23 και η Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου. Ίδωμεν.

Το πρώτο ΚΥΣΕΑ

Το πρώτο ΚΥΣΕΑ της πολιτικής σεζόν θα συνεδριάσει την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου, με το βλέμμα στα εξοπλιστικά, αλλά και στην κατάσταση που επικρατεί στο μεταναστευτικό.

Η κυβέρνηση καλείται να αποφασίσει αν θα παραταθεί η αναστολή αιτήσεων ασύλου από τη Λιβύη, με δεδομένο ότι οι ροές «τσίμπησαν» πάλι τις τελευταίες μέρες, ενώ αναμένονται εξελίξεις και για τις ιταλικές φρεγάτες Bergamini. Την προμήθειά τους άλλωστε φωτογράφισε προ ημερών ο Νίκος Δένδιας.

Το βιβλίο Πατέλη

Το είπε και το έκανε ο άλλοτε προϊστάμενος του Οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, που ετοιμάζει την παρουσίαση του βιβλίου του στις 9 Οκτωβρίου στην Εθνική Πινακοθήκη και βασικό ομιλητή τον Γιάννη Στουρνάρα.

Για το βιβλίο που θα έχει τίτλο «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας» μην περιμένετε συνωστισμό παρουσίας γαλάζιων βουλευτών - θα σας έλεγα μάλλον το αντίθετο, αφού θυμίζω ο Πατέλης στοχοποιήθηκε big time για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ωστόσο το βιβλίο μιλάει το για το πώς ανακτήθηκε η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και το πώς χτίστηκε το θαύμα του ελληνικού χρηματιστηρίου.