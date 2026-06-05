Το «χαλαρό» tweet του Άδωνι Γεωργιάδης για τους κομμουνιστές γιατρούς: «Δεν τους χορταίνω»

Η πρόσφατη περιοδεία του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, αποτελεί μια χαρακτηριστική στιγμή της πολιτικής αντιπαράθεσης που κυριαρχεί στον δημόσιο διάλογο. Μέσα από την πλατφόρμα του X, ο ίδιος επέλεξε να επικοινωνήσει τις δράσεις του, συνοδεύοντας το οπτικό υλικό με μια ανάρτηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, διατηρώντας το γνωστό έντονο ύφος του. Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης έγραψε:
«Δείτε στο παρακάτω βίντεο τί έκανα συνολικά χθες στην δεύτερη μέρα της περιοδείας μου….χαμός για να δούμε σήμερα, θα πάω σε πολλά μέρη αλλά μαζεμένοι κομμουνιστές μόνον στην Αλεξανδρούπολη νομίζω…δεν τους χορταίνω θα δούμε…..το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ και άστε τους να φωνάζουν»
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