Χαμός στη Βουλή για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είπατε ψέματα σε ζωντανή μετάδοση» λέει ο Μαρινάκης στον Ανδρουλάκη

Σφοδρή κριτική άσκησε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή την επίθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Μακάριο Λαζαρίδη για την εμπλοκή του ονόματός του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δίνοντας απάντηση στις καταγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο οποίος νωρίτερα υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η παραπομπή του Γιώργου Ξυλούρη στην εισαγγελία είναι μια ακόμη πράξη συγκάληψης, είπε:

«Κανείς δε θα ήθελε να είναι στη θέση σας κ. Ανδρουλάκη. Ελλείψει προγράμματος, εναλλακτικής λύσης ή οποιασδήποτε λύσης που θα μπορούσατε να προτείνετε, περιμένατε μήνες ολόκληρους τη μέρα που θα έρθουν δύο συγκεκριμένοι μάρτυρες στην εξεταστική για κάνετε το δικό σας σόου».

«Είπατε και κάτι άλλο φοβερό. Δεν ξέρω, αν το κάνατε καταλάθος, κ. Ανδρουλάκη, αλλά ίσως είναι και ένα μεγάλο αυτογκόλ. Ένα κανονικό αυτογκόλ, όχι σαν αυτά που επικαλείστε εσείς για εμάς. Είπατε ότι στον Εισαγγελέα θα πάει μόνος του, για τις πράξεις του. Είναι τελικά κατηγορούμενος; Ήρθε και άλλος μάρτυρας και δεν είδα να επικαλείστε κάτι σήμερα. Μιλήσατε πάλι, λες και η ομιλία σας είναι από τεχνητή νοημοσύνη, για τα γνωστά των προηγούμενων ετών και όλες αυτές τις γνωστές αιτιάσεις», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην καταγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη πως μάρτυρας δέχθηκε σωματική βία από τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, κατηγορώντας τον ότι είπε ψέματα αφού όπως επεσήμανε, ο ίδιος ο μάρτυρας το αρνήθηκε:

«Αλλά είπατε και ένα ψέμα σε δημόσια μετάδοση το οποίο προκύπτει από τα πρακτικά της Βουλής, ότι ο κ. Λαζαρίδης επιτέθηκε σωματικά σε έναν μάρτυρα. Ρωτά ο κ. Λαζαρίδης τον μάρτυρα να του επιτέθηκε σωματικά με τον μάρτυρα να το αρνείται. Άρα, κ. Ανδρουλάκη ήρθατε σήμερα στη Βουλή και λόγω του εκνευρισμού σας, είπατε ψέματα», συμπλήρωσε.