Χάος στη Βουλή για τα Τέμπη: Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Κυρανάκη - «Αξιοθρήνητο το δικαστήριο»

Αναστάτωση επικράτησε στη Βουλή με αφορμή τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών, μετά την παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον «Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των Μεταφορών».

Στο επίκεντρο της κριτικής της έθεσε τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, την κυβέρνηση αλλά και τους δικαστές που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι «η αίθουσα που είχε προετοιμάσει ο κ. Φλωρίδης, που θα πρέπει να παραιτηθεί μετά από το σημερινό μπάζωμα της δίκης, ήταν μία αίθουσα μικρότερη από πάρα πολλές δικαστικές αίθουσες σε όλη την επικράτεια» ενώ «το ποσό του 1,6 εκατ. που δόθηκε για το σκοπό αυτό προφανώς πήγε στις τσέπες κάποιων».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «έμφοβο και αξιοθρήνητο» το δικαστήριο, το οποίο, με το που «ανέβηκε στην έδρα, είπε μη βιντεοσκοπείτε.. Πιο καθαρά δεν μπορούσε να το πει ότι εκτελεί τα φιρμάνια του Φλωρίδη [. . . ] . Διέκοπτε [. . .] και προφανώς επικοινωνούσε με το υπουργείο [. . .]

«Στη θέση του κ. Μητσοτάκη θα είχα ήδη παραιτηθεί. Στη θέση του κ. Φλωρίδη θα έψαχνα δικηγόρο, και στη θέση αυτών των δικαστών που ανερυθρίαστα προσπάθησαν να εκτελέσουν εντολές σε πείσμα αυτού που υπαγορεύει το κράτος δικαίου και η αρχή της δίκαιης δίκης, θα είχα καταγγείλει αυτές τις συνθήκες» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Θέλοντας να σχολιάσει την ομιλία της, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης είπε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιδιώκει να είναι το κέντρο της προσοχής.

«Δεν έχετε καμία ειλικρίνεια μέσα σας.. Ένα ρόλο παίζετε» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «αντιλαμβανόμαστε ότι το κέντρο της προσοχής, το κέντρο αυτής της υπόθεσης, είναι οι συγγενείς των θυμάτων, είναι οι γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και κανένας άλλος. Κανένα πολιτικό πρόσωπο, κανένα πολιτικό κόμμα, καμία Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Τόνισε επίσης ότι η Δικαιοσύνη θα λάμψει καθώς «οι δικαστές θα κάνουν τη δουλειά τους ανεξάρτητα, ανενόχλητα, χωρίς να αφήνουν κανέναν να τους τρομοκρατεί, όπως επιδιώκετε, χωρίς να αφήσουν κανέναν να δημιουργήσει χάος, χωρίς να αφήσουν κανέναν να καθυστερήσει κι άλλο τη δίκη, όπως έχετε επιχειρήσει τόσες πολλές φορές».

Μάλιστα, ο υπουργός αποκάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ως «αυταρχική νάρκισσο» που «θέλει τα φώτα να είναι πάνω της, θέλει οι κάμερες να είναι πάνω, της θέλει τα μικρόφωνα να είναι μπροστά της. Αυτή είστε».