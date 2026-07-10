Χάος στον ΣΥΡΙΖΑ: Επιμένουν Πολάκης, Παππάς, Δούρου για συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο

Κλιμακώνεται η εσωκομματική ένταση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς η πλευρά των στελεχών που ζήτησαν τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής επιμένει ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κανονικά το Σάββατο στις 10:30, στο ξενοδοχείο Wyndham.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, η πλευρά που στηρίζει τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής υποστηρίζει ότι έχει διασφαλιστεί η απαιτούμενη απαρτία και ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κανονικά και «θα πάρει τις αποφάσεις που αρμόζουν στο ιστορικό κόμμα της Αριστεράς».

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για «παρελκυστικές και εμμονικές προσπάθειες του γραφειοκρατικού μηχανισμού που παρέμεινε ''ορφανός''.

Την ίδια στιγμή, με βίντεο στα κοινωνικά δίτυα ο Παύλος Πολάκης επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Αύριο ξημερώνει μια πολύ κρίσιμη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Είναι απαραίτητο στο ξενοδοχείο Wyndham, στις 10:30, να υπάρχει ενισχυμένη απαρτία στη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία κάλεσαν, με 75 υπογραφές μελών, προκειμένου να αλλάξει η καταστροφική απόφαση της προηγούμενης Κ.Ε.

Μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος είδε το αδιέξοδο της πολιτικής πορείας που ακολούθησε μέχρι τώρα, βλέπω ότι συνεχίζεται μια προσπάθεια από εντελώς απονομιμοποιημένους ανθρώπους. Αναφέρομαι στην αναπληρώτρια γραμματέα, κυρία Σαπουνά, η οποία, κρατώντας τα κλειδιά του κόμματος στην αγκαλιά της, στέλνει μηνύματα ότι αύριο δεν θα πραγματοποιηθεί η Κεντρική Επιτροπή και συγκαλεί Πολιτική Γραμματεία για τη Δευτέρα.

Η αυριανή Κ.Ε. είναι έκτακτη. Ο Φώτης Κουβέλης δήλωσε, με το κύρος που του προσδίδουν η θέση και η ιστορία του, ότι η σύγκλησή της είναι νόμιμη και πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το καταστατικό».

Υπενθυμίζεται ότι, , οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου, είναι αυτοί οι οποίοι επιμένουν ότι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να πραγματοποιηθεί κανονικά το πρωί του Σαββάτου.